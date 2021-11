Hugo Cruz y Henry Bejarano dirigirán partido en el que Herediano podría amarrar el liderato

Hugo Cruz montó la polémica a principio de año entre Herediano y Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco Hugo Cruz montó la polémica a principio de año entre Herediano y Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Dos árbitros a los que los sigue la polémica serán los encargados de dirigir el juego de este miércoles entre Herediano y Grecia que podría definir el primer lugar de los florenses en el Apertura 2021.

Hugo Cruz fue designado como réferi central, mientras que Henry Bejarano lo acompañará como cuarto árbitro, una combinación que pondría a temblar a más de uno.

Hace un año, Cruz, de 38 años, dirigió el juego entre Herediano y Saprissa que ganó 3-2 la S en el Estadio Nacional, partido en el que el Team reclamó un penal que pitaron a favor del Monstruo por una inexistente falta contra Johan Venegas, cuando el delantero jugaba para los morados.

Luego, en el torneo pasado en una mejenga entre los florenses y Alajuelense, generó mucha polémica luego de que no expulsó a Leonel Moreira en una salida que ameritaba para tarjeta roja. Ese día Jafet Soto lo quería matar y le tiró muy duro.

“Pedimos que no se nos vuelva a poner a Hugo Cruz ni a Pedro Navarro, que no lo hagan ni de casa ni de visita. Ya nosotros estamos cansados, ya es suficiente con el tema arbitral. Las faltas de respeto son públicas. No más Hugo Cruz, no más Pedro Navarro, ni de cuarto (árbitro)”, dijo Jafet en febrero de este año.

En el caso de Bejarano, será el segundo partido de un equipo grande en el que es nombrado luego de dirigir el sábado pasado el duelo entre Saprissa y Sporting.