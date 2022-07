Humillan a equipo de técnico tico y logra remontar cuatro goles en la Euro de fútbol playa

El equipo del tico Dennis Montoya, Vila Flor de Portugal, tuvo una espectacular remontada en la Euro de fútbol playa de esta temporada y de paso, ganó su primer partido en esa competición.

Dennis es el entrenador, tiene 47 años, vive en Escazú y es profesor de Educación Física del Ministerio de Educación Pública. El municipio de Vila Flor (como decir un comité cantonal de Deportes) lo llamó para que se hiciera cargo del equipo en el Euro Challenge 2022 y como buen tico se mandó valiente.

El Vila Flor (blanco) se picó contra el Legend de Bélgica y le volcó cuatro goles. (Cortesía )

Vila Flor iba perdiendo estrepitosamente 3-0 contra un equipo llamado Legend de Bélgica, cuando se dio una situación que mordió el orgullo del equipo portugués, que fueron azuzados por el tico.

En el cuarto gol, el jugador rival con el camino despejado se agachó y anotó el gol con la cabeza y se ganó el repudio de aficionados y le tocó el orgullo al tico y a sus muchachos.

“Ese equipo tiene muchos jugadores franceses, cuando eso ocurre, el público y el equipo se molestaron. Eso no se hace, no es bien visto en el fútbol playa. Me molesté y se lo hice saber al entrenador y a los árbitros y el jugador fue amonestado”, nos contó Dennis desde Portugal.

El primer tiempo estaba a punto de terminar y Montoya les hizo ver a los jugadores del Vila Flor que los habían humillado y como se dice popularmente, los mordió.

Recordemos que en fútbol playa se juegan tres tiempos de doce minutos.

Dennis Montoya (anteojos) le levantó el ánimo a los jugadores luego de que un rival se agachara y anotara con la cabeza. (Cortesía )

“Les dije que no era posible que eso pasara, que debíamos poner de nuestra parte, empezamos a hacer variantes más cortas (cada minuto y medio o dos minutos) y eso hizo que el equipo estuviera más fresco y cuando cayó el primer gol, los jóvenes se la creyeron”, aseguró el profe.

De esa forma, el equipo del tico empezó a descontar, empató y faltando poco para el final, logró la quinta anotación con la que lograron derrotar al cuadro belga.

“Nos ayudaron mucho los árabes (dos seleccionados mayores) y la gente empezó a meterse. El muchacho del gol se disculpó, pero nos tocaron el ego y al final logramos un 5 a 4, fue histórico”, contó orgulloso.

Una vez conseguida la hazaña, el tico confesó que lloró.

“Pensé en mi familia y en Costa Rica porque antes de empezar la Euro se me acercó la gente de Beach Soccer, los organizadores, que me conocían desde el 2018 en El Salvador y me dijeron que estaba haciendo historia porque era el primer tico en dirigir en una Euro, pero también porque estaba ayudando a un pueblo muy apasionado de ese deporte.

“Lloré porque es un sacrificio muy grande, son dos meses y quince días y lloré de la alegría y porque demostré que el costarricense es capaz, con trabajo todo lo podemos hacer”, expresó.

En dos participaciones en este prestigioso torneo que tiene el equipo, es el primer triunfo que logran, de ahí la euforia ante la victoria.

Dennis Montoya forma parte del Grupo Amarelli, un grupo de entrenadores guiados por Ramiro Amarelli que son llamados para diferentes proyectos del fútbol playa. Tienen colaboradores en todo el mundo.

El equipo del tico ganó su primer juego en una Euro. (Cortesía )

En el 2015, Montoya fue asistente técnico en la selección de Costa Rica y ese año recibió una inducción con Ramiro en playa Sámara, Guanacaste.

Allí se fomentó una amistad y Ramiro vio el interés de Dennis por crecer en la dirección técnica y en el 2018 lo llevó a una Euro con el equipo Farlalá de Israel, como asistente. También fue asistente de Amarelli en la selección de Trinidad y Tobago.

Ante esas incursiones, dice Dennis, que la gente de Vila Flor le pidió asesoría al Grupo Amarelli, surgió su nombre y empezaron a hacer los trámites para llevarlo a Portugal. Montoya gestionó un permiso con el MEP y está muy agradecido.

“Antes tenían un entrenador que era portero y jugador y ahora quieren formalizar el proyecto y deseaban un técnico que solo sea dirija y me llamaron”.

La pasantía de Montoya es por dos meses y medio, luego deberá volver a Costa Rica a su trabajo en el MEP.

Dennis Montoya hace un buen trabajo en Portugal. (Cortesía )

El Vila Flor integró el grupo D con el Real Münster de Alemania, el AD Buarcos 2017 de Portugal y el Newteam Legend de Bélgica, quedó en el tercer lugar con tres puntos, ya que perdió sus otros dos compromisos.

El campeón del torneo, que se celebró del 3 al 9 de junio, fue el Benfica de Portugal y el subcampeón el Braga de ese mismo país.

El Vila Flor está próximo a jugar la Copa de Portugal y el campeonato local, el 10 de agosto el tico volverá a Costa Rica a seguir enseñando.