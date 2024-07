Iago Falque contó por qué confió tanto en Alexandre Guimaraes para venirse a Alajuelense

Iago Falque explicó la importancia que ha tenido Alexandre Guimaraes en su pasado en Colombia. Foto: Lilly Arce.

Iago Falque, el nuevo cerebro de Alajuelense, dejó muy claro este viernes en su presentación que el gran responsable de que se viniera a Costa Rica es Alexandre Guimaraes, una persona en la que confía muchísimo por lo que ha hecho por su carrera.

Muchos se sorprenden al ver el currículo del volante ibérico que ha pasado por la primera división de España, Italia, Inglaterra y Colombia, país donde conoció a Guima en el América de Cali.

Cuando el mediocampista llegó al fútbol cafetero, las lesiones y los problemas de salud lo afectaron muchísimo, lo que le cortó su ritmo, pero afirma que lo que pudo hacer allá cuando estuvo sano fue por la ayuda de Alexandre Guimaraes y su preparador físico, Martinho Do Prado.

El cuerpo técnico de Guima lo conoce tan bien según Falque que le da mucha confianza para poder estar a plenitud en la Liga y dar el fútbol que todos esperan de él indicó.

“Que esté acá el profe Guima para mí fue muy importante, me entrenó el último año en el América, con él me fue muy bien, me conoce, sabe gestionarme, cuándo sí, cuándo no, cuando apretarme más y cuando menos. A los jugadores con un poquito más de experiencia, con cierta edad también eso nos ayuda mucho, aunque luego hay muchas más circunstancias que esa, lo que conoces del proyecto, pero obviamente para mí, el profe Guima tiene una parte importante en mi llegada acá”.

Alexandre Guimaraes, Juliano Fontana y Martinho do Prado se conocen a la perfección la manera cómo pueden sacarle el jugo a Iago Falque. (Prensa Alajuelense)

Falque profundizó ante la consulta de La Teja que con de la mano del cuerpo técnico erizo tuvo resurgir en su carrera en un momento que sentía que las cosas estaban muy complicadas para él.

“Cuando llegué a Colombia tuve un problema físico, pero sobre todo de salud, entonces tuve que estar un tiempo parado sin poder jugar, ellos me esperaron, me tuvieron paciencia, realmente me ayudaron mucho en el tema físico y también en el personal”.

“La verdad que después me hicieron casi que rejuvenecerme y me acabó yendo muy bien, estaba en un gran momento y después pues tuve la mala suerte con la otra lesión (fractura de tibia), pero son cosas incontrolables. Después de un tiempo parado, es muy importante que el entrenador y el preparador físico te conozcan. La pretemporada me ha venido muy, muy bien para coger energía y fuerza, afrontar todo lo que viene que son muchos partidos”, destacó.

Falque afirmó además que el sueño de ser campeón es algo que lo motiva mucho también, pues en su carrera tal vez ese es el detalle que le ha faltado y en Alajuelense siente que puede cumplir.