Ibai Llanos da a conocer si Bryan Ruiz jugará en la King’s League de Gerard Piqué

El influencer español Ibai Llanos, uno de los creadores de la King’s League, junto con el futbolista español Gerard Piqué y otros, dio a conocer que Bryan Ruiz ya le respondió a su petición de integrar el equipo Porcinos de dicha competencia.

Bryan Ruiz no aceptó la invitación de jugar en la King's League, Ibai Llanos no comentó los motivos. (Lilly Arce Robles.)

Llanos explicó que el Capi lo contactó, le dijo que se hizo mucha bulla en redes sociales por el tema y que declinó la invitación.

“Me habló, por cierto (Bryan Ruiz), porque al parecer se estaba liando mucho en redes sociales, para bien, vale, para bien y nada, al final, aparte de que está en Latinoamérica o no sé exactamente dónde está, me pensaba que estaba en Argentina. Igual me he fumado un porro, no lo sé”.

Llanos aseguró que quien jugara en su equipo este fin de semana es Javi Espinoza.