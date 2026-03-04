Icoder se pronuncia sobre el accidente que dañó el monumento a León Cortés

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), institución que administra el parque La Sabana, dio su posición sobre el accidente que ocurrió este miércoles y que dañó el monumento en honor al expresidente León Cortés Castro.

En su página de Facebook, el Icoder confirmó el daño que sufrió la estructura y los pasos a seguir.

El Icoder dio su posición sobre el accidente que dañó el Monumento a León Cortés. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El pronunciamiento del Icoder

“Con relación al accidente de tránsito presentado este miércoles 4 de marzo de 2026, en el que se vio afectada parcialmente la estatua de León Cortés Castro, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) informa que dicha obra sufrió un daño frontal, principalmente en la figura del león y en una parte de la obra civil.

“Icoder, como administrador público del Parque Metropolitano La Sabana, en conjunto con personal del Museo de Arte Costarricense, procedió con la recolección de las piezas afectadas para su resguardo.

El accidente ocurrió este miércoles por la mañana. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“A partir de ahora se inicia un proceso de evaluación para determinar, con el aporte de algún restaurador, cómo se debe proceder con la reparación de la estatua.

“Es oportuno aclarar que, por tratarse de una propiedad del Icoder, la restauración del monumento le corresponde a nuestra institución, obviamente con el apoyo técnico del Museo de Arte Costarricense y del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, si es que se requiere”.