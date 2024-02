Ídolo de Alajuelense explica porqué la Liga vivirá durante este torneo en una olla de presión

La postura de la afición de Alajuelense es clara con lo que pasa en el club. (MAYELA LOPEZ)

Alajuelense vivirá los próximos tres meses hasta el final del Clausura 2024 al filo de la navaja, la afición tomó una postura clarísima y en diversas oportunidades ha demostrado que no quiere ver más a Andrés Carevic en el banquillo y le recriminará cada error que cometa.

El “Fuera Carevic” se ha vuelto costumbre en el Morera Soto y todo pinta que se seguirá escuchando, pues es una relación que no se ve por dónde se pueda salvar, pero a pesar de eso a lo interno del equipo la postura es muy clara, el argentino tiene total respaldo de la directiva y jugadores.

Luego de perder ante Herediano, jugadores y técnico defendieron a capa y espada que se jugó bien y lo único que faltó fue el resultado, el ganar, detalle que es el más importante para la afición.

Un sector de los aficionados afirma que no se siente escuchado por la directiva; sin embargo, una figura icónica del liguismo como Pablo Izaguirre no cree que esa salida se dé por la mentalidad de la directiva, pero si le queda claro que se vivirá en un ambiente muy tenso.

“La Liga cada vez que juegue de local va a jugar en una olla de presión, la única manera de bajarle a eso es ganar los partidos, ahora le toca jugar con Santos, le tocará ganar y convencer para que se vaya bajando un poco, pero el otro partido será lo mismo.

“Si la Liga no es convincente y saca los resultados y principalmente no llega al campeonato, este torneo lo va a vivir de esta manera, en una constante disconformidad de su afición”, comentó.

Para Izaguirre si los jugadores de Alajuelense quieren demostrar que de verdad respaldan a Carevic, lo que tienen que hacer es ganar los partidos, pues solo con palabras no se sostiene nadie.

“El mejor respaldo que los jugadores le pueden dar a un técnico es ganar los partidos, de nada sirve que te palmeen y que te digan que sos el mejor técnico y que hacés los mejores trabajos si adentro del campo eso no se ve, estamos en un equipo tan grande como la Liga que los resultados marcan todo.

“Herediano no jugó un buen partido ante la Liga, pero fue efectivo y ganó, todos se fueron contentos, esas son las cosas que la Liga tiene que evaluar”, analizó.

Otro detalle que el che recomendó que entre a análisis es lo que Carevic dice en conferencia de prensa, pues le pasa que por justificarse más bien queda peor.

“Cuando salís de un partido de estos, con el ambiente que está... que el puntero te lleva seis puntos, tenés que saber lo que declarás, por ejemplo, lo que este torneo la Liga no le ganó a ninguno de los tres grandes y que en el pasado le ganó a los tres y Carevic sale y dice que así tampoco fueron campeones, eso no son justificaciones ni nada que se acepte, lo que la gente quiere ver cuando va el estadio es el que el equipo gane porque la Liga no solo ha dejado puntos en el Morera, sino campeonatos, algo que antes no se veía”, agregó.

Enfocarse más en lo que hay que hacer en la cancha y justificarse menos afuera es el camino que muchos le marcan al León.