Ídolo de Saprissa le quita responsabilidad a Vladimir Quesada por crisis morada

Para Marco Antonio Rojas, Vladimir no es el único culpable del mal momento de Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

El histórico guardameta del Deportivo Saprissa Marco Antonio Rojas fue el invitado del más reciente episodio del pódcast La Cueva de los morados de La Teja y entre el montón de temas que conversó le quitó responsabilidad a Vladimir Quesada por los últimos resultados del cuadro morado.

Considerado por un gran sector de saprissismo como el mejor portero de la historia del club, habló largo y tendido con los periodistas Ricardo Silesky y Yenci Aguilar y dejó claro a quiénes se les debería analizar en detalle su rendimiento.

“Para mí es culpa de los jugadores, el entrenador los puso y ellos tienen que hacer el máximo esfuerzo por lo que se estaban jugando, más que todo los premios que se jugaban, antes a nosotros sólo nos daban las gracias y teníamos destacar a nivel internacional para lograr un traspaso.

“Al estar en Saprissa usted no puede pensar en sacar un resultado satisfactorio y sacar un empate, no, se tiene que ir a ganar en todo lado”, comentó.

Pero también entendió a los aficionados que señalan a Quesada, pero aclaró que ese pensamiento debería cambiar porque en un equipo de fútbol todos tienen su cuota de responsabilidad.

“Cumple con su trabajo y se le medirá con base a ese trabajo, la cosa es que en el fútbol lastimosamente es todo lo contrario, el jugador puede estar mal y todos están mal, pero el que le ponen las maletas afuera es al entrenador, no importa si es el mejor, no importa si es Menotti o cualquiera de estos buenísimos, que a veces se tendrá que ir porque no rinde, pero los que no rinden son los jugadores”, explicó Rojas.

También agregó que un factor del porqué la crisis en San Juan de Tibás se ha agudizado con el pasar de las fechas ha sido por los rivales con los que perdido: Real Estelí y el Club Sport Herediano, ya que los partidos bravos no los sacó adelante.

Muy querido

Rojas le mandó un saludo al saprissismo por todas las muestras de cariño que ha recibido con el paso de los años.

“No sólo el agradecimiento, sino la identificación que tienen conmigo y mi familia, nos hemos encontrado con muchos saprissistas en la calle, agradezco la actitud del saprissista y las demás aficiones, un fuerte abrazo y los quiero mucho”, concluyó.

