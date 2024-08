Ídolo de Saprissa: “Nuestra ambición no es nacional, queremos un crecimiento internacional”

Saprissa lleva un mes y medio de temporada por la pura calle de la amargura.

Con figuras determinantes que dejaron el equipo, refuerzos de poca monta, resultados adversos y papelones internacionales, el saprissismo exige cambios, quiere otros resultados, pide que el ADN ganador del que tanto se habla, también se refleje a nivel internacional.

Saprissa cae 2-0 ante el Real Estelí por la Copa Centroamericana. X (antiguo Twitter).

La derrota ante el Real Estelí, el martes 2 a 1, en el estadio Independencia en Nicaragua, solo echó más tierra a un equipo que no luce bien, que no gusta y al cual, el aficionado le reclama más ganas, más orgullo. Pero es que además, Saprissa se convirtió en el primer equipo costarricense en perder dos veces consecutivas ante un equipo nicaragüense.

Papelón

El juego revestía importancia porque era la oportunidad de vengarse por la eliminación, en cuartos de final, del torneo pasado ante el mismo rival y que suscitó cualquier cantidad de burlas y memes. La segunda derrota es, incluso, más vergonzosa.

Anthony Porras, periodista de Columbia que cubre Saprissa, se refirió a este punto.

“Otra derrota con tintes de papelón en Nicaragua, es un inicio de temporada malo, las cosas no salen bien”.

Pero la afición también le reclama a la dirigencia, principalmente a Juan Carlos Rojas, presidente de Horizonte Morado y a Sergio Gilá, gerente deportivo del club, la desmantelación del equipo y traer refuerzos que no rinden igual. Al técnico Vladimir Quesada por errores en la toma de decisiones. Los jugadores están en la mira de la afición por bajo rendimiento.

Repasemos el mes de Saprissa. Perdió la Supercopa contra Herediano el 7 de julio, en penales. Perdió la Recopa contra Alajuelense, 3 a 1, el 17 de julio.

Juan Carlos Rojas junto con Ariel Rodríguez y Mariano Torres, hoy de vacas flacas todos. (X )

Empezó el torneo nacional con derrota 3 a 1 ante Sporting, el 20 de julio.

A nivel internacional, derrotó a Managua FC con un gol fantasma en el minuto 110 y perdió este 20 de agosto contra el Real Estelí 2 a 1, en un partido que le salió barato.

El exjugador morado Benjamín Mayorga, expresó que todo el saprissismo está preocupado por el equipo, pues no se le ve hambre ni ambición.

“Sacaron a muchas figuras y solo llegaron dos, un muchacho del Galaxy que no conocemos (Gino Vivi) y Rachid Chirino que vino del fútbol de Israel, han habido muchas lesiones, físicamente se ven lentos en la construcción de juego y Saprissa no genera opciones como cuando tenía a Luis Paradela”, manifestó.

“Una cosa es vender jugadores y tener la plata en el banco, que vender jugadores y generar para el plantel. A un jugador como Paradela, tan determinante, yo no dejo que se vaya”, manifestó.

En esa respuesta, el Mincho toca dos puntos más que han afectado el rendimiento morado, las salidas y entradas del Saprissa y el montón de lesiones en el equipo.

Veamos. Del equipo se fueron Kevin Chamorro, Gerarld Taylor, Douglas Sequeira, Warren Madrigal y Luis Paradela, todos jugadores regulares y de buen rendimiento, mientras que llegaron Chirino, Vivi, Deyver Vega y Youstin Salas. Se dice que están cerca de contratar a Óscar Duarte y a un delantero, un puesto donde Vladimir ha pedido públicamente reforzar.

Otoniel Olivas le ha ganado dos veces a Vladimir Quesada, con un empate. Lo dejó fuera de la semifinal del torneo el año pasado.

En cuanto a las bajas, el último reporte médico dice que Vivi, Orlando Sinclair, Fidel Escobar y Jorkaeff Azofeifa están o lesionados o en readaptación. Además, está Ricardo Blanco.

En la temporada, han estado lesionados, Mariano Torres, Kendall Waston, David Guzmán, Pablo Arboine y Ariel Rodríguez. Demasiado.

Culpables

La pregunta del millón es ¿de quién es la responsabilidad? De los dirigentes por no reforzar para participar en un torneo internacional, de Vladimir, por sus decisiones, o de los jugadores por su bajo rendimiento.

“Es compartida, en fútbol no se puede achacar todo a un frente, pongo en orden de jerarquía, de número uno a la junta directiva y a la gerencia deportiva porque no atacaron el mercado de fichajes y dejaron que se fueran jugadores importantes a préstamos, y no trajeron fichajes de peso.

“Luego, el técnico que se equivoca en los planteamientos, en lectura de partidos, en toma de decisiones y de último los jugadores porque están en bajo nivel”, explicó el periodista de Columbia.

Mayorga coincide en que los jugadores deben hacer un autoanálisis porque están bajos de nivel y pide a la dirigencia más seriedad pues la afición merece resultados internacionales.

“Saprissa vendió a lo loco, sin pensar que la ambición del saprissismo no es lo nacional, ya queremos un crecimiento internacional. No se puede vender a jugadores tan determinantes, el equipo se debilitó y tenía la Concacaf, ¿por dónde va la mentalidad? por eso estamos preocupados”, dijo.

Por si fuera poco, el futuro inmediato está lleno de desafíos. Cartaginés, tercer lugar en el torneo de Apertura, será su rival el fin de semana; Munipal de Guatemala entre semana, para definir la clasificación a cuartos en la Copa Centroamericana y el clásico nacional ante Alajuelense, el fin de semana que sigue.