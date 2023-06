Ídolo del Saprissa confesó que siempre quiso jugar con Alajuelense

Kendall Waston confesó que su primera opción entrar al fútbol fue Alajuelense. Foto: Twitter

Kendall Waston es uno de los principales referentes del Saprissa y muchos no se lo imaginan defendiendo otra camiseta en el fútbol nacional, sin embargo el defensor hizo una confesión que a muchos los dejó sorprendidos, al afirmar que siempre quiso jugar con Alajuelense.

En el programa A Fondo Con del canal FUTV, la Torre contó que cuando buscó entrar al fútbol, su primera opción fue el cuadro rojinegro, debido a que sus familiares siempre han apoyado esos colores.

En un clip publicado que tiraron en TD Más se contó la curiosa anécdota que generó muchos comentarios entre manudos y morados.

“Es curioso porque yo siempre quise jugar con la Liga de chiquitillo, mi abuelo era liguista entonces estaba todo eso, yo recuerdo que voy a la Liga acompañando a Rudy Dawson y le dije que por favor me ayudará a jugar con la Liga, en eso estábamos en el proceso de la sub-17″.

“Me dice que le iba a decir a tal persona, para no quemarlo, sale ese señor y me dice: ‘no nos llame, nosotros lo llamamos’, así literalmente me dijo y todavía estoy esperando la llamada porque nunca me llamó”, contó entre risas.

Como no le dieron bola en Alajuela, cuando estaba en el proceso de selección sub-17, un amigo le pidió ir a una prueba en Saprissa y no lo pensó dos veces para ir.

“Yo no conocía el Saprissa, llegué al estadio, Vergara lo acababa de comprar, estaba la sintética, todo lindo y quedé sorprendido. Salió Carlos Santana y me dijo: ‘¿usted patea?’, le dije que sí y vámonos. En ese colectivo, que era la prueba, hice tres goles, la típica, tiro de esquina y gol y otro en un rebote y luego me llamaron, así llegué a Saprissa”, comentó.