Ídolo extranjero de Alajuelense analiza por qué Freddy Góndola pasó de los silbidos a los aplausos

Freddy Góndola anotó ante el Real Estelí en su segunda final al hilo. Foto: Prensa LDA

La historia del Apertura 2023 de Freddy Góndola se tendría que escribir en dos actos, el primero en el que fue duramente cuestionado por su rendimiento y actitudes que lo hizo meterse en el ojo de la prensa y de la afición al punto de pedir su salida del club.

El otro es la cara opuesta, un jugador que reconoció sus errores, que podía dar mucho más de lo que estaba haciendo y con un giro a su mentalidad que hoy, lo tiene como una figura que ha aparecido en los momentos más importantes del semestre para Alajuelense.

¿Qué pasó con Freddy y porqué dio ese cambio? Uno de los mejores extranjeros en la historia de Alajuelense como Pablo Izaguirre analizó el tema desde su perspectiva de foráneo y manudo.

Para el Che la situación es sencilla, el cambio de mentalidad de Góndola y el apoyo inquebrantable que ha tenido de sus compañeros y cuerpo técnico tienen hoy a otro futbolista.

En los hechos se ve el cambio, anotó en las dos finales que han disputado los manudos, la del Torneo de Copa ante Saprissa y la de Copa Centroamericana ante Real Estelí. Súmele que fue el que sacó la falta del penal en las semifinales ante Herediano por el torneo regional.

“La transformación de Góndola me parece en específico por la contención del camerino, que lo contiene bien con algunos problemas personales que pudo haber tenido, tiene jugadores de mucha experiencia que lo ayudan y lo contienen a que no se caiga”

“Con esa confianza, luego entra a la cancha a hacer lo que sabe, que es un jugador desequilibrante y ahora le está sumando el gol que era lo que le pedían los aficionados, se enfocó en el fútbol y también el camerino lo ayudó mucho”, explicó.

El camerino de Alajuelense y el apoyo de sus compañeros ha sido un factor clave en la mejora de Freddy Góndola. (Prensa Alajuelense)

Para Izaguirre, al aficionado siempre se le gana con actitud, es lo primero, cuando usted demuestra esfuerzo, ganas y eso lo acompaña con goles, más si son importantes, es suficiente para cambiar cualquier manera de pensar, así sea en pocos meses, como este caso.

“Quizás lo que le faltó a Góndola es la experiencia que está teniendo ahora, que aparte de hacer goles está callado, no se mete con la gente y disfruta de lo que saber hacer, al principio me parece se le vinieron muchas cosas encima, todo eso mentalmente te va afectando y no sé si en algún momento tuvo un tema personal”

“Está haciendo goles importantes, no son cualquier gol, sino que está apareciendo en momentos importantes y siempre es un plus hacer ese tipo de goles, el gol que le hace a Saprissa, el del Estelí, lo del penal, cosas que lo llenan de confianza y el aficionado ya va cambiando la perspectiva sobre él”.

Pablo cerró dándole un consejo a Góndola ahora que algunos aficionados empatizar con él.

“Que haga lo que viene haciendo, enfocado en lo que está con la contención del cuerpo técnico y compañeros porque realmente lo está haciendo muy bien, no se puede decir lo contrario. No se tiene que salir de nada de lo que viene haciendo. Me parece que este es el Góndola que trajo la Liga (en el primer semestre que lució mejor) y en esta recta final puede ser muy importante”, añadió.

El respaldo del que habla Izaguirre se nota en las redes sociales de los jugadores manudos, Freddy es de los que suele compartir más historias con sus compañeros y viceversa, además que en el estadio y en redes sociales ya se nota otra actitud de la gente.

Confianza en casa

Freddy Góndola ha tenido en su familia un apoyo muy importante en momentos complicados. (Fanny Tayver Marín)

Tras la final del Torneo de Copa, Nazario Góndola, padre del pana no se midió al decir que la mejor versión de Freddy estaba por venir y se iba a ver en las fases finales, lo que de momento se está cumpliendo. en el papel.

“Mi hijo estaba deprimido, mi hijo no levantaba, nosotros sufríamos todo eso, la mamá, los hermanos, lo sufríamos, porque era la crítica muy dura y se levantó. Yo siempre le digo a él: ‘La fanaticada no te puede bajar tu ánimo, tu espíritu de deportista, siempre mantente con la fe de que te vas a levantar’. Y ahí está de nuevo mi hijo”

“Todos los deportistas tienen altas y bajas, a mi hijo me lo tiraron por el piso, me lo lavaron, lo trapearon y lo exprimieron, pero allá arriba hay un Dios y ya volvió de nuevo, ya agarró un segundo aire y verán lo que hará”, destacó entonces.

El apoyo de su familia puede ser otra clave para que se esté viendo a otro futbolista, al final cuando se conjugan todos esos factores, es un combo poderoso para subir el ánimo de cualquiera.