Ídolo manudo explicó qué le pasó a Alajuelense y fue sincero con pronóstico en Concachampions

Alajuelense tuvo una semana para el olvido, luego de caer ante Los Ángeles y contra el Santos. John Durán. (JOHN DURAN)

Alajuelense tuvo una semana para el olvido y ahora debe hacer borrón y cuenta nueva para lavarse la cara y tratar de salir con dignidad en la Liga de Campeones de Concacaf y seguir luchando por mantenerse a flote en el torneo local.

Todo iba bien en el cuadro erizo hasta el jueves pasado. Los leones fueron vapuleados por Los Angeles Football Club, por los octavos de final de la Concacaf y como si fuera poco, el domingo perdieron en casa contra el Santos y además dejaron ir el primer lugar.

LEA MÁS: Los Ángeles volvieron a golear y apuntan de nuevo a Alajuelense

Pero ¿qué le pudo pasar a Alajuelense y por qué protagonizó dos derrotas tan dolorosas?

Para el exjugador Mauricio Montero, el hecho de que la Liga se ilusionara con poder representar bien al país en el campeonato regional y caer como lo hicieron fue un golpe sicológico.

“El hecho de que usted está ilusionado, de que puede ganarle a un equipo de estos, tanto jugadores como la afición, por lo que la Liga venía mostrando y que fuera lo contrario, representa un duro golpe.

Los aficionados manudos perdieron la paciencia, el jueves pasado y el domingo, al ver la derrota del cuadro de sus amores. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“Creo que lo que pasó contra Los Ángeles pudo afectar, pero si uno ve bien el juego contra Santos, la Liga le pudo haber metido cinco a Santos, yo andaba en el estadio, pero no tuvo la puntería que venia teniendo en otros partidos, esa eficacia que necesitaba”, manifestó.

Para el Chunche, Alajuela debe hacer en Estados Unidos un partido inteligente, para evitar otra goleada, aunque reconoció que los manudos no avanzarán a la siguiente fase.

26 puntos — tiene LDA en el campeonato.

“Tiene que hacer un partido inteligente, es saberlo jugar, creo que tienen la posibilidad de planear muy bien el juego, que vayan a competir bien, que ganen 1-0, que se vengan con un marcador bonito”, añadió.

-¿Qué se le puede decir a una afición rojinegra que está urgida de títulos?

Decirle a la aficion es que no se desesperen, no junten una cosa con el torneo, no junten la Concacaf con el campeonato, en una el equipo puede seguir jugando como lo viene haciendo y la otra a nivel internacional no jugó con cualquiera, jugó con equipo lleno de estrellas y todo eso se refleja en el terreno de juego.

El técnico Andrés Carevic recurrió a la rotación para el juego contra Santos. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Lo que tenía que hacer

Para el analista José Luis Bustos, lo que pasó en Concacaf es muy simple.

“Son superiores, hay que ser claros en cuanto lo que es el fútbol de la MLS, en cuanto a figuras, infraestructura, creo que personalmente han avanzado más que los equipos mexicanos y son en el área los números uno.

“La MLS ya no es simplemente un lugar de reestructuración, es una realidad en cuanto al torneo competitivo y el desarrollo de lo que son los jugadores como tal, tienen un mercado muy bueno, mandan a jugadores muy jóvenes a Europa, que los forma y maneja su potencial”, dijo.

Sobre el desempeño de los manudos, Bustos agregó: “la Liga hizo lo que tenía que hacer en esfuerzo, pero en cuanto a lo que es el fútbol moderno fue mucho mejor Los Ángeles y en ese sentido nos quedamos cortos en cuanto a figuras, transiciones en velocidad, en lo físico, en lo táctico, en lo estratégico, no podemos más que aceptarlo”.

Y con respecto al encuentro contra Santos, el analista recalcó que la derrota no influenciará en lo que resta del torneo.

“Ayer (domingo) Carevic hizo varios cambios, era normal y Santos hizo muy buen trabajo, tiene que estar así, logró una victoria importante”, resaltó.