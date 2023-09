Ignacio Ambriz responde sobre los rumores con respecto a dirigir a la Selección de Costa Rica

Ignacio Ambriz es el técnico del León, escuadra en la que milita Joel Campbell. Fotografía: AP (Anthony Vazquez/AP)

Ignacio Ambriz, actual técnico del Toluca de la Liga MX aprovechó la conferencia de prensa del juego ante el América para dejar claro si personeros de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) lo han llamado para ofrecerle el puesto como director técnico de la Selección Nacional de Costa Rica.

El estratega lo dejó en claro en dos frases, agregó que se enfocará en su desempeño con los Diablos Rojos del fútbol mexicano y que cumplirá su contrato.

“Hace quince días lo comenté aquí, cuando un periodista me preguntó si yo era uno de los candidatos fuertes, al día de hoy no he tenido acercamientos con ellos. De federaciones si te puedo decir cuando estaba en el Club León (2018), si tuve una junta con la gente de la Federación y al final se hicieron con el otro entrenador.

“No me inquieta, la verdad estoy tranquilo, siempre he creído que las cosas deban acomodarse como realmente Dios lo mande y soy muy creyente de eso, estoy pensando en Toluca y de lo otro no se ha dado ningún acercamiento”, detalló.

En la última semana, Ambriz ha sonado como uno de los candidatos más fuertes para asumir el puesto, será cuestión de tiempo para ver si finalmente será el escogido por los federativos costarricenses y si este decide cambiar de opinión.