Ignacio Hierro continúa como director de Selecciones Nacionales: esto decidió la Fedefútbol

Ignacio Hierro continúa en su cargo como director de Selecciones Nacionales de la Fedefútbol.

Este miércoles, en sesión del Comité Ejecutivo de la federación, se presentó una moción y se acordó que el mexicano sea convocado para que presente un análisis del trabajo que ha realizado en la Fedefútbol.

“Se puso en análisis el tema, llevó a una discusión de varias horas, no se pudo recibir a don Ignacio y oportunamente se le estará llamando para que haga una presentación en el Comité Ejecutivo y se estará haciendo una evaluación.

“La decisión de la continuidad o no de un director de selecciones nacionales es muy importante, conlleva muchos procesos integrales, como la contratación y el perfil de un entrenador, los partidos amistosos que se vengan”; afirmó Gustavo Araya, secretario general de la federación.

Ignacio Hierro continúa como director de Selecciones Nacionales en la Fedefútbol. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Lo que acordó el Comité Ejecutivo

Araya destacó hace unos minutos, que están trabajando dentro de la prudencia y no se ha establecido un plazo para decidir si Hierro sigue o no en su cargo.

“A don Ignacio se le recibirá en la próxima sesión del Comité Ejecutivo, se desconoce si será la próxima semana.

“Es una decisión se toma conscientemente, porque afecta procesos integrales de la federación”, afirmó.

El secretario reveló que un miembro del Comité Ejecutivo presentó una moción que fue aprobada por casi todos.

“Se presentó una moción, precisamente luego de mucho análisis, y esta estableció que se trajera a don ignacio y se hiciera un análisis integral.

“Hubo posiciones de cada uno de ellos (miembros del Comité) y la discusión llevó a la moción, aprobada por todos, menos una persona que se tuvo que retirar”, destacó.