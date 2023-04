¿Igualdad? Instituciones callan sobre denuncia de racismo del jugador del Santos

Rivera (der) comentó que de una buscó al árbitro central para saber si lo había escuchado. Foto: Facebook AD Santos

Dos días después de que el técnico del Santos, Randall Row, denunció supuestos insultos racistas del portero del Herediano Bryan Segura hacia el jugador santista Carlos Rivera, las instituciones que velan por los derechos humanos no se han pronunciado al respecto como lo hicieron con el tema de Javon East.

Recordemos que el 28 de marzo anterior, la Defensoría de los Habitantes, el Centro de Mujeres Afrocostarricenses y Asojupro alzaron la voz a favor del delantero del Saprissa, quien supuestamente recibió insultos racistas del hoy extécnico morado, Jeaustin Campos, algo que aplaudimos; sin embargo, con el caso de Rivera se han hecho de la vista gorda.

El lunes a través de su departamento de prensa, Asojupro, quien defiende a los futbolista en Costa Rica, afirmó que daría detalles del caso, pero este martes enviaron un mensaje de texto, vía whatsapp, que dice lo siguiente:

“En atención a las constantes consultas que hemos recibido sobre algunos temas y situaciones que se han presentado en el fútbol nacional, nos permitimos indicar que la Asociación está trabajando y realizando las gestiones pertinentes para aclarar lo que se ha denunciado.

“De momento, los casos se encuentran en una etapa de investigación, por lo que no podemos referirnos a estos particulares, una vez concluidas las mismas podremos brindar la información que corresponda”, informó Asojupro.

También se le consultó al Centro de Mujeres Afro, pero no respondieron llamadas ni los mensajes enviados por Twitter ni al correo electrónico que registra en su sitio web y redes sociales.

La Defensoría de los Habitantes se había pronunciado con el primer caso; sin embargo, no ha dicho palabra alguna sobre la situación del futbolista panameño, pese a que intentamos conversar con la defensora, Angie Cruickshank.

La denuncia

Esto fue lo que denunció Row, luego del juego entre ambos equipos, que ganó el cuadro guapileño.

“Hay un tema que ustedes tocaron con respecto al pleito que hubo en la jugada donde Carlos Rivera quedó en el piso. Yo estas cosas normalmente no me gusta tocarlas, pero no las puedo dejar pasar, él fue tratado como negro hijuep... por el portero de Herediano.

“Él me lo dijo llorando; de hecho, me extrañó la actitud de Carlos cuando se levantó molesto porque es muy tranquilo, es de los más pasivos del camerino y me dolió muchísimo verlo así y que le dijera negro hijuep... levántese.

“Entonces, si estamos comulgando y tratando casos de racismo, que también seamos consecuentes con los jugadores, porque la molestia, por lo que escuché, había jugadores del Herediano molestos”, comentó Row.

Este lunes el portero Bryan Segura mandó un comunicado asegurando que no usó esos términos en contra de Rivera.

Igualdad

Sobre el tema, el exdelantero Bernal Mullins lamentó lo ocurrido.

“Me duele ver que en el fútbol y en la sociedad aún salgan con esos términos, porque yo me pregunto: la gente que no es negra en Costa Rica ¿de qué raza es?, porque los blancos están en Europa, en Costa Rica la gente es mestiza.

“Todos somos iguales ante los ojos de Dios, debemos respetarnos y eso demuestra la falta de valores en la familia, no es en las escuelas o los colegios, eso viene desde que los niños son pequeños.

Y sobre lo que le ocurrió al jugador panameño, Mullins espera que las organizaciones alcen la voz a favor del jugador y que haya un trato igualitario.

“Creo que se le debería tomar la misma importancia que se le dio a la situación de Javon, para saber realmente lo que pasó, ahorita no hay que decir culpables, hay que investigar.

“Los problemas de racismo se deben tratar por igual, a veces queda la duda con respecto al tratamiento del primer caso, no sé si por ser jugador de Saprissa se le hizo más bulla. Ya con este caso del jugador de Santos hay un precedente y habrá que ver por qué las organizaciones no se están pronunciando”, afirmó.

El cantante Banton piensa parecido al exfutbolista brumoso.

“Estamos en el 2023 y no deberíamos estar hablando de este tema, no debería haber espacio para el racismo. Sería importante ver cómo se trata el tema en países como Estados Unidos, en donde se corta de raíz, no cambiará nada, porque eso lo trae la persona, pero sí por lo menos se marca un antes y después”, añadió.

Banton aplaude la forma en como Saprissa abordó el tema y cree que las autoridades deberían actuar con la misma rapidez que lo hicieron con el caso de Javon East.

“Si hablaron de un tema, deben hacerlo con todos los demás, no debería haber distinción entre un caso y otro, no se puede rebotar la bola, porque es el mismo hecho, con diferentes protagonistas”, destacó.