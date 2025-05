¡Imparables! Barça se dejó todos los clásicos y se echó la Liga a la bolsa

Barcelona casi tiene asegurada la Liga española. (AFP/AFP)

Barcelona venció en su casa 4-3 al Real Madrid, en partido de la fecha 35 del torneo de España, aumentó la diferencia en la tabla de posiciones y está cerca de ganar el título.

Con este triunfo, los culés derrotaron en los cuatro partidos de la temporada a los merengues. Los dos juegos del torneo español, 4 a 0 en Madrid, y el 4 a 3 de este domingo.

La final de la Supercopa de España por un contundente 5 a 2 y la final de la Copa del Rey 3 a 2.

En el balance, Barcelona marcó 16 goles y el Madrid 7.

El arranque del encuentro, este domingo, fue todo para el Real Madrid, que pronto se vio adelante 0-2 con goles del delantero francés, Kylian Mbappé.

El goleador tradujo en gol un penalti al minuto 4, y al 14 aumentó la ventaja en un mano a mano con el golero Wojciech Szczęsny.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappe tuvo presencia en la red. (AFP/AFP)

Y cinco minutos después, el Barcelona comenzó su remontada. Primero con el gol de Eric García, que fue como un turbo.

Luego, Lamine Yamal anotó el 2-2 al minuto 32, pero el brasileño Raphinha fue la gran estrella, el hombre que acerca al club catalán al título.

Marcó a los minutos 34 y 45, lo que parecía definitivo para un Real Madrid que no podía sacar la cabeza.

La primera parte, después de los dos goles del francés, fue toda para el local, que salió del túnel de los primeros minutos y volteó el marcador.

Real Madrid tuvo papá esta temporada. (AFP/AFP )

Ya en la segunda parte y con la ventaja de dos goles, el club catalán se dedicó a darle tránsito al balón y a buscar un quinto gol.

Mbappé acercó a los madridistas con un tanto al minuto 70, que le dio un ánimo extra al club dirigido por Carlo Ancelotti.

Pero si el Real tuvo opciones para empatar el compromiso, el Barcelona también tuvo para liquidar un partido en el que se jugó el honor.

“Fermín pudo poner la guinda con un remate inalcanzable para Courtois, pero el canterano se llevó el balón con la mano y el tanto fue invalidado por el VAR”, dijo la agencia AFP.

“En su primera temporada como blanco, Mbappé ha marcado cinco tantos en cuatro partidos contra el Barça, pero no han servido para ganar, ni tan solo para arrancar un empate ante el eterno rival.

“Mbappé anotó un tanto en la final de la Supercopa de España a principios de enero, y otro en la disputa por la Copa del Rey el 26 de abril. Ambos duelos acabaron de lado barcelonista”, agregó la agencia.

Con el triunfo, Barcelona llegó a 82 puntos por 75 de su eterno rival y puede ser campeón muy pronto.

Raphinha anotó dos goles en el clásico. (AFP/AFP)

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras perder el cuarto clásico de la temporada y, de paso, decir adiós a sus opciones en Liga ante un Barcelona, que volvió a mostrar una superioridad inapelable en todas las facetas del juego.

A Anceloti le preguntaron:

- ¿No había otro plan que el de recular después del 0-2?

- En un partido de este nivel tienes que defender bien y atacar bien. Hemos atacado bien, pero en esos 30 minutos hemos cometido errores defensivos y nos han costado el partido.

- ¿Qué ha pasado con el cambio de Vinicius?

- El cambio lo he hecho yo. Tenía un esguince en el tobillo.

- ¿Cree que este tiene que ser el Madrid de Mbappé en el futuro?

Vinicius no pudo anotar en el clásico ante Barcelona. (AFP/AFP)

- Lo ha hecho bien. Todas las ocasiones que hemos tenido arriba han sido claras porque hemos atacado bien a sus espaldas. Hemos marcado tres, hemos hecho dos en fuera de juego. En ataque teníamos las ideas claras, pero creo que no hemos defendido bien. No hay que olvidar que faltaban cinco defensas, no hay que olvidarlo.

- ¿Qué muestran estas cuatro derrotas contra el Barça?

- Que teníamos que defender mejor. Lo de hoy es bastante evidente. Hemos defendido mal, no por tener el bloque bajo, hemos defendido mal y punto, porque defender en bloque alto es más fácil.