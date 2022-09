¡Impresionante! Las leonas tienen un promedio de 9 goles por partido

Liga Deportiva Alajuelense Femenino ha metido 27 goles en tres partidos en el torneo internacional de la Uncaf, para un impresionante promedio de nueve goles por partido.

Si bien es cierto las dirigidas por Wílmer López son superiores a los equipos centroamericanos, no todos los clubes logran demostrarlo en la cancha, sea por desidia, falta de intensidad o menosprecio.

Las manudas llevan un paso arrollador pero ahora van contra Saprissa. (Prensa Alajuelense)

La virtud de Alajuelense es que contra todas las rivales jugó con todo y de allí esa impresionante cantidad de goles.

Las leonas derrotaron 11 a 1 al Jewel Fury de Belice en la primera jornada, 6 a 3 a El Fas de El Salvador en la segunda fecha y cerraron con un 10 a 1 al Suchitepequez de Guatemala. Todos marcadores apabullantes.

“Eso habla bien de la mentalidad del equipo ofensivamente, porque no menospreciamos a ningún rival, en cada partido ellas quieren ratificar su fortaleza”, explicó López.

Alajuelense y Saprissa reparten tieso y parejo en torneo femenino de Uncaf

“Yo no le puedo decir a Jennie Lakip o a Mia Corbin que no busquen el gol, es la esencia de ellas o de cualquier otra jugadora. Ellas no cambian el ritmo, uno les insiste en ir al frente, en atacar y en tomar la mejor decisión y si hay otra compañera mejor ubicada, le pasan el balón”, dijo el Pato.

La gran final del torneo se jugará este sábado 17 de setiembre en el estadio Alejandro Morera Soto, a partir de las 7 de la noche. Las entradas tienen un costo de dos mil colones y de tres mil colones, apenas para ir con toda la familia a disfrutar.

“La ventaja de jugar en el Morera Soto es para el fútbol en general, es una buena cancha, un clima sabroso, buen ambiente, todo se presta para que tanto Saprissa como nosotros hagamos un buen partido, digno de una final internaional”, expresó el entrenador manudo.