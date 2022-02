Iñaki Alonso: ”Estamos incómodos, jodidos”

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, reconoció este martes en conferencia de prensa, luego de caer ante Santos en la Cueva, que no piensa renunciar a su cargo pese a que su equipo es último en la tabla.

A la afición morada se le acabó el amor con Iñaki Alonso. (Jose Cordero)

“Estamos incómodos, jodidos, es un momento delicado, pero es verdad que hace unos meses estábamos jugando una final. En estos momentos tan delicados no vamos a ser trágicos, no hablo de jugadores, hablo de todo, de personas, en los momentos complicados hay que trabajar, no doblar rodillas y debemos seguir adelante”, dijo.

El DT dice que Saprissa ha estado en momentos similares y ha salido adelante.

“Ha habido momentos en que nadie creía en el equipo, en ellos, pero como son ganadores se levantan y mi esperanza y la del equipo es que se van a levantar más fuertes”.

Iñaki tiene un punto de doce disputados, una situación difícil de sostener en un equipo como el Monstruo.

“Esto se sostiene si somos capaces de gestionar el bache, la adversidad, en eso estamos ocupados”.

Además, dijo que es normal que la gente grite ‘Iñaki fuera’ pues no está contenta.

“Lo normal es que la afición diga ‘Iñaki fuera’, pero eso yo y todos los entrenadores lo hemos vivido, una o dos veces, incluso estando arriba. La afición tiene toda la razón del mundo”.