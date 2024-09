Iñaki Alonso recibió una oferta para dirigir en Costa Rica, y esto contó el español

El entrenador español Iñaki Alonso está encantado con la promoción que tendrá en Concacaf de la mano de la empresa C&H Sports, liderada por Adolfo Hernández.

Alonso dirigió al Saprissa en el Apertura 2021, alcanzando la final contra Herediano, la cual terminó perdiendo. Inició el Clausura 2022, pero fue despedido tras una serie de resultados adversos y la eliminación en el torneo de Concacaf.

Iñaki Alonso recuerda con cariño su paso por Costa Rica, reveló que fue contactado por un equipo de primera, antes de iniciar el Apertura. (Jose Cordero)

El entrenador conversó con La Teja sobre su futuro en el fútbol y la posibilidad de dirigir, nuevamente, en Costa Rica. Aquí le presentamos un extracto de la entrevista.

- ¿Por qué decidió que lo promovieran en la zona de Concacaf?

- Concacaf es una zona con mucho potencial y crecimiento, y me interesa trabajar aquí. Desde que salí de Saprissa, he tenido personas interesadas en mí y he recibido propuestas de proyectos. Este año, antes del Apertura, recibí una llamada de un club de primera división, pero no llegamos a un acuerdo.

- ¿Qué recuerdos tiene de su experiencia en Costa Rica?

Iñaki Alonso tiene un buen recuerdo de su último clásico, que ganó con este gol de Jaylon Hadden. (Rafael Pacheco Granados)

- Me llevé un buen recuerdo, especialmente del torneo en el que llegué a la final. Dejé un legado en Costa Rica, promoví jóvenes que hoy son legionarios y establecimos un estilo de juego que generó inquietud por regresar.

-¿Costa Rica es una prioridad para usted?

-No es una prioridad, pero es una opción. Valoro las posibilidades en la zona de Concacaf. Costa Rica es familiar para mí, tengo amigos, mantengo contacto con jugadores, exfutbolistas y personas del fútbol. Es una buena opción, aunque reconozco que hay buenos técnicos y la liga está creciendo, especialmente con la introducción del VAR, que no es algo sencillo.

- ¿Sigue al tanto del momento actual de Saprissa?

-Sí, he mantenido contacto con amigos que tengo en la institución y sé el momento que pasan, porque me tocó vivir algo parecido. Uno se defiende con sus jugadores para tratar de hacer lo mejor posible, pero como he dicho en otras ocasiones, me tocaron jugadores lesionados, en selección, algunas salidas. Hay que tener paciencia, más con un técnico como Vladimir que lo hace bien.

- ¿Qué opina de Vladimir Quesada?

- Le tengo mucho respeto, e incluso admiración. Ha ganado varios títulos con Saprissa y lleva el ADN del club. Estoy seguro de que logrará sacar la mejor versión del equipo. Saprissa siempre empieza de menos a más.

- Usted se confesó saprissista, ¿dirigiría a la Liga, Herediano o Cartaginés?

Iñaki Alonso respeta mucho al actual técnico de Saprissa, Vladimir Quesada. (JOHN DURAN)

- Me siento preparado para cualquier reto. Estudio a los equipos, descargo sus juegos, no solo de Costa Rica, sino también de Honduras, Nicaragua y Centroamérica, en general. Me mantengo actualizado para estar preparado cuando surja una oportunidad, porque el fútbol tiene eso, es caprichoso.

- ¿La parte económica es algo con lo que usted puede negociar?

- A lo largo de mi carrera he priorizado los proyectos deportivos sobre los económicos. Tengo flexibilidad, siempre y cuando el proyecto sea interesante y me permita desarrollar una identidad en el club, pero tomo en cuenta que tengo que salir del país y dejar a la familia

- ¿Cree que la Selección de Costa Rica tiene futuro?

- Sí, pero la clave está en definir una dirección clara y construir una identidad. En el fútbol moderno, cada equipo o selección debe asociarse con un estilo. Esto debe trabajarse desde las divisiones menores y trasladarse a la primera división. La clave es que los clubes trabajen duro en las categorías inferiores para formar una identidad sólida.

- Usted coincidió con otros españoles en Costa Rica como Agustín Lleida y Albert Rudé en Alajuelense, ¿aún mantiene contacto con ellos?

- Sí, me escribo con los dos. Enfrenté a Albert, y no perdí ningún clásico. Tengo un recuerdo del último, que fue en el estadio Nacional y me acuerdo que teníamos una defensa llena de chamacos. Ganamos con un gol de Jaylon Hadden.

Alonso sigue abierto a nuevas oportunidades en el fútbol de la región, sin descartar la posibilidad de volver a dirigir en Costa Rica, aunque por ahora prefiere esperar el proyecto adecuado.