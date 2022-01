Iñaki Alonso reconoció que Saprissa no ha sido un equipo sólido

El técnico morado le pidió perdón a los aficionados morados, por el papelón que protagonizó la "S" este sábado. John Durán. (JOHN DURAN)

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, reconoció este sábado que en este momento el equipo no es sólido y asumió la responsabilidad del papelón que protagoniza la “S” en este momento, luego de caer goleados 4-2 en la Cueva ante el Cartaginés.

“Estamos en un nuevo torneo, llevamos dos derrota seguidas y a la afición que no ha podido estar en el estadio, quiero pedirle perdón, tener la humildad de asumir la responsabilidad, no conozco otra cosa que no sea trabajar y centrarse en las debilidades y desde la unidad saldremos adelante”, manifestó el entrenador europeo.

Alonso aclaró que las decisiones de poner a David Guzmán como defensor y dejar de lado a jugadores como Jaylon Hadden son su responsabilidad.

“(Jaylon) Hadden ha estado enfermo, es un posible covid y no tenemos opciones. Las decisiones son porque en el Estadio Nacional, a nivel de consistencia, el equipo no estuvo bien y hoy no ha estado bien tratar de mejorar en esos aspectos defensivos alinear a Mariano (Torres) en una posición que no es la suya y Guzmán de central”, afirmó.

– ¿A qué intenta jugar Saprissa?

Hemos perdido, cuando te hacen cuatro goles poco puedes decir, por momentos he visto pasos adelante con respecto a la semana pasada y queremos ser un equipo dominador, capaz de hacer varios registros.

– ¿En qué piensa que Saprissa mejoró?

Estamos hablando del partido de la semana pasada con respecto al de hoy. Hemos perdido, lo que vimos la semana pasada no tenía ninguna comparación con respecto a lo de hoy, hoy perdimos, pero hemos estado arriba por dos goles.

– ¿Qué debe cambiar el equipo?

Tenemos que ser un equipo en mayúsculas, ser un equipo mucho más sólido, hemos perdido esa solidez.

– ¿Cuáles han sido las equivocaciones que ha cometido como entrenador?

El entrenador es el máximo responsable, trato de que mis jugadores participen y me digan si el camino es este, si necesitamos tener la línea clara de trabajo, la metodología está ahí, es un momento de tener mucha humildad.

– ¿Cree que el próximo partido ante Herediano es el juego idóneo para que Saprissa salga de este bache?

No voy a descubrir las virtudes del Herediano, es un gran equipo, un gran campo, es un sitio que ya conocemos y un marco ideal para tratar de sumar tres puntos.