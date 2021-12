Iñaki Alonso: “Saprissa está en la ubicación máxima de clubes que he dirigido”

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, dijo que Saprissa está en la máxima ubicación de los clubes que él ha dirigido, previo al juego de ida de la gran final ante Herediano.

Alonso ha dirigido en España y en Croacia, pero la experiencia que está teniendo en la Cueva, difícilmente la superará.

“La ubicación de Saprissa en mi trayectoria y en lo que he vivido, por todo, es la máxima, es como me decían cuando estaba a punto de venir, un club grande y como entrenador te sientes importante y de alguna manera realizado, porque representas a una gran institución con valores claros, con una afición tremenda, que por momentos me asuta para bien”.