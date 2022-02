Iñaki Alonso, técnico de Saprissa: “Este camerino es fuerte, nos cuidamos todos”

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, está muy agradecido y orgulloso del respaldo que le dan sus jugadores en la cancha.

Una prueba de ese apoyo se vio este domingo en la victoria 2-1 ante Guadalupe, cuando Jimmy Marín, tras anotar su golcito (el 1-1 momentáneo), corrió a donde estaba el español para celebrar con él, además los demás jugadores lo han acuerpado en diversas entrevistas.

Jimmy Marín se fue a festejar con el técnico. (Jose Cordero)

“El cierre de filas es algo que te llena y da, no sé si es satisfacción y orgullo, yo me quedo tranquilo porque si uno falta el respeto a los jugadores o ellos no están contentos, ya sabes lo que te toca.

“Que Marín haga el gol y venga es porque lo pasó mal, tuvo una en el minuto uno y luego hizo el gol. Eso habla de que el camerino es fuerte, nos cuidamos todos, los uno a los otros, sabemos que hay exigencia y presión y para eso estoy yo, para que los jugadores tenga esa tranquilidad”, aseguró.

- ¿Todavía está lejos del nivel que quiere ver en el equipo?

Hemos podido empezar a ganar desde el minuto uno, hemos tenido suficientes situaciones, pero cuando perdonas, lo normal es que te pueden penalizar. Valoro la reacción del equipo, empatar antes del descanso, pero es verdad que hay muchas cosas por mejorar.

- ¿Cómo cuales?

Me ha gustado que hemos identificado los espacios y hemos metido en problemas a Guadalupe y sí es verdad que por momentos falta más control de partido, pero el tema de los cómo lo hablé el día de Alajuela, es el momento de salir de donde estamos y seguir sumando de tres.