Iñaki Alonso, técnico de Saprissa: “Se vieron detalles bonitos de un equipo que quiere mejorar”

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso está contento con el camerino morado. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, se mostró emocionado luego de la goleada de Saprissa ante Sporting, dijo que el camerino es pura vida y se deshizo en elogios para el jugador Christian Bolaños.

“Tratas de mejorar algunos futbolistas, de generar una vibra que es muy importante, es fútbol, es un partido y no se cómo se dice aquí, pero yo digo que no tenemos que sacar el pecho, porque te lo hunden.

“En buenahora a mis jugadores, se vieron detalles bonitos de un equipo que quiere mejorar”, manifestó.

El europeo manifestó que para él, la generosidad del camerino fue clave para obtener el triunfo ante los josefinos.

“Lo que he pedido en esta situación es que todos tenemos que ser generosos. Los jugadores tienen que ser generosos con el equipo, con la afición y jugador por jugador todos han salido, todos han puesto al equipo por delante de su ego, eso me ha llenado y me ha gustado”.

Sobre el ambiente en el camerino, Alonso afirmó que se siente feliz y ha tratado de que los jugadores disfruten su trabajo.

“Cuando hay un cambio de entrenador la gente no está en su mejor momento en cuanto a confianza, en lo que tiene que haber en un vestuario, a mí me han cesado y son situaciones que a nadie le gusta vivir.

“El hecho de venir a Costa Rica es alegre, es pura vida y yo lo que he tratado de hacer es que ellos disfrutaran entrenando y jugando, con mucha exigencia”, añadió.

Sobre el volante Christian Bolaños, Iñaki manifestó: “Conocía a Bolaños, alguien que ha jugado tres mundiales, que en España trascendió y lo que trato de hacer con Christian es que se sienta importante, bien y es un jugador clave en este equipo y es un jugador que pese a su edad es top, el mejor”, afirmó.

El entrenador cerró la conferencia de prensa refiriéndose a la posible salida del delantero Daniel Colindres.

“Sé que tiene varias ofertas y Ángel Catalina está manejando la situación. Desde que llegué me ha tratado con un respeto y admiración y solo puedo tener palabras de agradecimiento, es un jugador especial, muy buen chico, muy buena gente, por lo que pase, si se queda o se va, le deseo lo mejor”.