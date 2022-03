Iñaki Alonso: “Waston es el alma del equipo”

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, dijo este domingo en conferencia de prensa que Kendall Waston es el alma del equipo morado.

Alonso habló bellezas de la Torre morada, quien volvió luego de superar una lesión.

-¿Qué significa el regreso de Kendall Waston?

Es el alma del equipo, y te digo que muchas veces los entrenadores o las personas cuando pierden a alguien, a un amigo tal, se da cuenta de la importancia que tenía ese amigo. Kendall es un líder con un corazón enorme, sé que él no estaba al cien por ciento, pero es tan grande físicamente y como persona, sabía que el equipo tenía problemas y hay que arriesgar. Él tiene el microciclo con la selección, tiene la posibilidad de ir a un mundial. No digo que me emociona, pero siento algo que hace tiempo no sentía por un jugador. Waston es el alma del equipo.

-¿Qué sabor de boca le deja la victoria?

Me sabe bien, pero por mis jugadores, por la intuición y por los morados que vinieron a vernos. Mi línea de trabajo no la cambio, trato de ajustar cosas, hay que mejorar, si echamos números de las veces que nos hemos puesto por delante sería otra cosa. Tenemos que seguir creciendo partido a partido.

-Ahora le toca Guanacasteca, ¿qué piensa de ese rival?

Muy complicado es en Guanacaste, ya lo viví el año pasado y es un equipo que hace bien las cosas, será difícil, pero nuestro equipo lleva tiempo creciendo para ser más competitivo fuera de casa, y creo que, excepto quince minutos en Pumas (México), somos un equipo reconocible, que puede jugar mejor, o peor, pero que da la cara y es competitivo.