Inglaterra es la primera selección de Europa clasificada al Mundial del 2026

Inglaterra, con su capitán Harry Kane fue la primera Selección de Europa en avanzar al Mundial del 2026. AFP. (GINTS IVUSKANS/AFP)

Con un doblete contra Letonia, el capitán y goleador Harry Kane guio a Inglaterra hacia el Mundial 2026, luego de una goleada 5-0 en Riga, que dejó a los “Three Lions” como vencedores del grupo K.

Así, el combinado dirigido por Thomas Tuchel se aseguró el boleto directo al torneo, antes incluso de la fecha de noviembre.

Los datos de los ingleses en este proceso son impresionantes, tras haber ganado los seis partidos disputados, marcando 18 goles... y sin recibir una sola anotación en contra.

Inglaterra, finalista de las últimas dos Eurocopas, ansía abrir de nuevo sus vitrinas (su único trofeo es el Mundial de 1966) y el estado de forma demostrado en esta clasificatoria europea la convierte en una de las favoritas en Estados Unidos, México y Canadá.

El centrocampista Anthony Gordon (16) abrió el marcador, pero Harry Kane, en racha con el Bayern Múnich en este arranque de temporada, firmó un doblete justo antes del descanso para sellar su pasaporte rumbo al Mundial.

Primero, recibió un balón en la frontal del área y soltó un latigazo hacia la izquierda de la portería, inalcanzable para el guardameta rival (44).

Minutos después, lanzó al mismo lado desde los once metros (51, de penal), su 21º gol en 13 partidos disputados esta temporada entre club y selección.

Un afortunado gol contra su portería tras un rebote del defensa Maksims Tonisevs (59) y un gol de Eberechi Eze (86) en la segunda mitad, cerraron la goleada.

En noviembre, los Three Lions reciben a Serbia el día 13 y tres días después visitan a Albania, selecciones en plena lucha por lograr la segunda posición del grupo, que da derecho al repechaje.

Inglaterra es, por el momento, la única selección europea en haber certificado su boleto al Mundial.

Arabia Saudita avanzó a la Copa del Mundo, luego de empatar contra Irak 0-0. AFP. (-/AFP)

En África más selecciones avanzaron al Mundial

Arabia Saudita, Senegal y Costa de Marfil también sellaron su clasificación a la Copa del Mundo.

Los árabes avanzaron tras empatar contra Irak (0-0) en Yedá al término de un partido del grupo B de las eliminatorias de la zona asiática.

El equipo entrenado por el francés Hervé Renard solo necesitaba un punto, mientras que su adversario tenía que ganar imperativamente para conseguir el preciado boleto.

Además, Sadio Mané le dio el pase a Senegal, luego de golear a Mauritania 4-0, y Costa de Marfil, que batió 3-0 a Kenia, también selló su boleto a la máxima fiesta futbolística del planeta.

Será el cuarto Mundial para Senegal, tras disputarlo en el 2002, 2018 y 2022. También será la cuarta presencia para Costa de Marfil, participante en el 2006, 2010 y 2014.