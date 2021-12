‘Inocente’ broma de Keylor Navas a Gigio Donnarumma aumentó tensión en vestuario del PSG

Una ‘inocente’ broma del portero costarricense Keylor Navas a Gianluigi Donnarumma le echó más leña al fuego a la tensión que viven ambos en su lucha por la titularidad en el marco del París Saint-Germain.

La relación Navas - Donnarumma se vio afectada por una broma del tico. (AFP)

El cuento lo dio a conocer el diario L’Equipe de Francia y lo reproduce Marca.com de España. Es un reportaje que habla de toda la tensión que hay en ese camerino, lleno de egos y ‘estrellitis’.

En la nota también se habla de actos de indisciplina, fiestas sin permiso, ausencias y otras cosas más, aunque en ninguna de esas otras situaciones está involucrado el guardameta nacional.

El artículo comienza diciendo que el PSG ha logrado los objetivos de este primer semestre, al liderar con solvencia la Ligue 1 y clasificar sin contratiempos a octavos de final de la Champions League. Pero entonces empiezan las revelaciones.

“Uno de los primeros puntos de fricción está en la portería del equipo. El técnico Mauricio Pochettino estaba contento con el rendimiento de Navas y no reclamó en ningún momento el fichaje de Donnarumma”, dice la publicación.

El artículo explica que Keylor aceptó el reto de forma deportiva y ambos porteros decidieron competir por la titularidad. El cuerpo técnico apostó por la rotación. Y ahí comenzaron los problemas.

“El entorno del futbolista italiano empezó a poner en duda la política de Pochettino y todo se agravó tras un partido ante el Niza (0-0) en el que Marcin Bulka, segundo portero de ese equipo, cedido por el PSG, se acercó al vestuario para saludar a Navas”, se lee en el diario.

El guardameta señaló que ambos usaban la misma marca de guantes (Sells) y, según un testigo de la escena, el tico miró al italiano y dijo: “Los mejores porteros del mundo llevan esta marca”. El italiano, que usa Adidas, se dio por aludido. Y la tensión, que ya estaba tensa, se puso color de hormiga.

Messi se fue de fiesta luego de recibir el Balón de Oro y al otro día no fue a entrenar. (FRANCK FIFE/AFP)

La Teja le preguntó a la sicóloga María Ester Flores qué tan conveniente es hacer este tipo de bromas cuando se está en una competencia por un puesto, dentro de un contexto deportivo profesional.

“En todos los gremios, incluyendo el fútbol, se debe tener cuidado con lo que se dice. Sigmund Freud dice que detrás de cada broma hay una intención, no digo que una mala intención, pero sí hay algo de verdad. Es decir, una broma se dice por algo”, comentó la profesional.

Añadió que para hacer ese tipo de comentarios se debe tener en cuenta a quién se le dice, dónde y en qué momento.

“Hay que tener mucha confianza para saber que la persona va a reaccionar como si estuviera recibiendo una broma, pero no siempre es así. Por ejemplo, decir en un contexto de pareja que prefiero dos de veinte que una de cuarenta resulta ofensivo. Hay que tener cuidado”.

Añadió que Donnarumma fue demasiado sensible, pero Navas fue imprudente porque debe saber el entorno cultural europeo.

“Es diferente, para poner otro ejemplo, una vez fui a España y en una pulpería o supermercado dije: ‘Regálame tanto de azúcar’, y se pusieron bravos. Me dijeron: ‘Aquí no regalamos nada, aquí vendemos’. Casi hasta llaman a la policía. Creo que allá se ofenden más rápidamente con cosas así. A nosotros esas cosas no nos afectan”, expresó.

Broncas

L’Equipe dejó allí el asunto de Navas y Gigio, para entrarle a otras situaciones que se dan en el PSG.

El diario francés habla de dos grupos claramente definidos, los franceses y los sudamericanos y allegados como Julian Draxler o Georginio Wijnaldum. Además, explica que esa división del equipo puede terminar de inclinar la balanza en el futuro de un Kylian Mbappé, que cada vez se aleja más del PSG. El Real Madrid sigue tentándolo.

Otro capítulo es Neymar. El brasileño no termina de encontrarse cómodo del todo con su nuevo papel en el equipo y ya estuvo a punto de ser sancionado duramente al comienzo de la temporada por su actitud.

El brasileño no se presentó a un acto obligatorio de firma con patrocinadores, lo que enfadó a la dirección del PSG hasta el punto de que se habló de una fuerte sanción. El castigo quedó en nada por el miedo de la directiva de posibles filtraciones.

También los privilegios entre unos jugadores y otros generan problemas. En uno de los últimos entrenamientos matutinos del equipo, dos sudamericanos, que no identificaron, se presentaron visiblemente cansados tras pasar la noche de fiesta. Ambos se negaron a entrenar sin esperar a la aprobación del cuerpo técnico, pues no necesitaban de ella para no trabajar ese día.

Otra fiesta que molestó a la plantilla parisina tuvo a Messi como protagonista. Tras conquistar su sétimo Balón de Oro, el argentino reservó un selecto club de la Ciudad de la Luz para celebrar su triunfo. Allí acudieron varios jugadores, pero al día siguiente Messi y Leandro Paredes sufrieron “síntomas de gastroenteritis”, según el club, y se perdieron el entrenamiento.

Una actitud que molestó mucho a sus compañeros que también habían estado con el argentino la noche anterior y reclaman más mano dura por parte de Pochettino.