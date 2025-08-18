Invalidan de forma extraña gol a Cartaginés, ¿estuvo bien anulado?

Anthony Bravo, Benjamín Pineda y Cristopher Ramírez se llevarán este domingo el premio a la decisión más extraña desde que existe VAR, con un gol anulado al Cartaginés, este domingo ante Guadalupe.

Henry Bejarano dijo que la acción estuvo bien anulada. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Los brumosos marcaron una anotación, en apariencia, legítima, luego de un tiro libre, pero Bravo lo anuló luego de revisar la acción en el VAR.

Douglas López, Johan Venegas y Diego González se pararon frente al balón al minuto 66. González hizo a rematar y salió por un costado, Douglas se impulsó y Venegas le pasó la bola a González, quien recibió la pelota y metió un cañonazo que abombó las redes.

Todos cantaron el gol, pero que el VAR llamó a Bravo para revisar la jugada.

La anotación fue anulada porque no existía un metro entre los jugadores del Cartaginés y la barrera, una situación que contempla el reglamento.

“En los tiros libres directos tiene que haber un metro de los jugadores adversarios y no se dio, por lo cual estuvo bien anulado el gol, y marcar tiro libre indirecto.

“A la hora de la ejecución, los jugadores no se pueden poner a la par de la barrera, debe haber un metro. Eso es tiro libre indirecto”, explicó Bejarano.

Dijo que esta situación se dio por culpa del árbitro por no verificar la distancia.