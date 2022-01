Israel Escalante, el argentino que sí vino directo de Boca Juniors hacia el fútbol tico

Israel Escalante El extremo argentino Israel Escalante jugará en 2022 con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

La llegada del argentino Israel Escalante a Alajuelense llama la atención por múltiples detalles, uno de ellos, sin duda, es que viene directamente del Boca Juniors, club que este sábado hizo el anuncio de que le cedía al futbolista a los manudos por un año.

A uno que le despertó mucho interés la contratación es a otro argentino que también jugó con el León como Pablo Alejandro Izaguirre, quien de feria es fanático xeneise.

Al che le llama la atención ver que sí viene directamente del conjunto azul y oro a diferencia de muchos de sus compatriotas que en otras épocas llegaban a Tiquicia metiendo cada cuentazo, según nos contó.

“En los noventa recuerdo que venían argentinos a Costa Rica y la mayoría decían que habían jugado en Boca o en River y todos conocían a Maradona, algo que no es así como así, es bastante difícil todo eso, eran versiones que en esa época eran más difíciles de comprobar si mentían o no”, recordó.

Israel Escalante (derecha) debutó en el 2021 con Boca Juniors en la primera división. Foto: Instagram

Por lo que significa Boca Juniors en Argentina y en el mundo, que un jugador de su reserva, salga de manera directa al fútbol costarricense es algo poco común para Pablo.

“Es lógico que es un jugador que tiene que venir a marcar diferencia, porque ya tiene experiencia, ha jugado con la primera división de Boca, que aunque no mucho, lo ha hecho. Espero la mejor adaptación de él, porque estar en Argentina, Colombia, marca que es un jugador que viene ya con experiencia aunque es joven (22 años)”, comentó.

A Izaguirre le llama la atención que Alajuelense esté mirando hacia Sudamérica para reforzarse.

“Yo fui a Argentina en el 2018, estuve en el centro de alto rendimiento de Boca y vi algunos talentos, pero en aquel momento no se hizo nada, tenían la mirada hacia México y Pachuca, cuatro años después es muy bueno que se hayan fijado en un jugador de Boca”, agregó el che.

Israel Escalante jugaba para el equipo de reservas de Boca Juniors. Foto: Twitter

Escalante debutó con el equipo mayor de Boca Juniors el torneo pasado en la primera división, en un juego ante Banfield y luego disputó otro ante San Lorenzo. Anteriormente jugaba en el cuadro de reservas del club azul y oro.

En julio del 2020, Israel fue cedido a préstamo a Independiente de Medellín de Colombia, semestre en el que jugó diez partidos de Liga y dos de Copa Libertadores

Escalante incluso levantó un título con los xeneises, el de la Copa Argentina 2020-2021 y sabe muy bien lo que es trabajar en la alta exigencia, dijo Izaguirre, por lo que la presión de llegar a un equipo como Alajuelense, siente que puede que no le pese tanto.

“Muchas gracias Alajuelense, vamos con todo”, publicó el jugador este sábado luego de que anunciaron el préstamo.

Israel es un jugador que ya trae experiencia por lo que significa jugar en el fútbol argentino”, — Pablo Izaguirre

Grandes condiciones

Pablo Izaguirre visitó el CAR de Boca Juniors en el 2018 junto a su amigo, Alejandro Farías. Foto: Cortesía

Izaguirre también sabe de cerca quién es Israel Escalante, más allá de lo que ha salido y se ha publicado en medios sobre el extremo izquierdo estos días.

“Tengo un amigo que se llama Alejandro Farías que jugó en Boca en la época de Menotti y después se quedó trabajando en el área de liga menor y conoce muy bien a Israel. Anteayer (jueves) me dio bastantes referencias de él.

“Alejandro me comentó que tiene el perfil que está buscando la Liga, es un muchacho que juega por izquierda, por los costados, que es muy bueno en el uno contra uno, es buen definidor y me dice que es un excelente profesional, muy comprometido”, aseguró Izaguirre.

22 — años tiene Israel Escalante

Para Izaguirre el jugador argentino en la Liga y en general en Costa Rica se adapta bien porque la pasión con la que se vive el fútbol acá es similar a la de su país, por lo que le es fácil identificarse.

“Aunque te cuento una anécdota, cuando llegué a la Liga hubo dos argentinos que no la pegaron antes, entonces tenía esa presión, Martín Montagna y otro que no recuerdo, gracias a Dios la cosa luego cambió y quizás no todos a la Liga y Saprissa, sino a otros equipos también”, agregó.

En el pasado la Liga la pegó con otros argentinos, algunos que al inicio llegaron de préstamo como Pablo Gabas, Juan Ignacio Sills, procedente de Vélez Sarsfield y más recientemente Facundo Zabala quien se fue como campeón luego de alzar la 30 en el 2020.