Jacky Álvarez cuenta lo que la motivó a tomarse fotos desnuda

A sus 45 años, la exjugadora Jacqueline Álvarez se siente plena y realizada y por eso, no lo pensó dos veces para darse como regalo de cumpleaños una sesión de fotos al desnudo.

La también panelista del programa “Fútbol al día” alborotó las redes el lunes pasado, cuando subió a su cuenta de Instagram una foto en donde posa como Dios la trajo al mundo. Eso sí, la foto no es nada vulgar, pues la también profesora quería hacer un desnudo artístico y salió más que satisfecha con el resultado.

Jacky está de vacaciones en Playa del Carmen, en México, y desde allá le contó a La Teja lo que la motivó a darse este regalo.

- ¿De dónde nació la idea de la sesión de fotos?

Es una foto artística, no vulgar, no quería algo así. A mediados de año me entró como la curiosidad y anduve buscando fotógrafos pensando en ese enfoque, porque no cualquiera hace fotos así.

Le llegué a un profesional y estaba un poco nerviosa, porque pensaba que tenía que desnudarme delante de un mae, pero comprendí que es algo profesional y que quería hacerme un regalo diferente.

También he estado metida en el gimnasio y bajé de peso y fue como “Jacky, si lo lográs, te vas a regalar una sesión de fotos” y así fue, hace tres dias antes de venirme para acá (México) hablé con el muchacho, hicimos la sesión y escogimos esa. La idea era subirla el día del cumple como a las 8 de la mañana y lo hice así.

La exjugadora tiene 5 años en el programa Fútbol al día, de Multimedios. Cortesía. (Cortesía)

- ¿Sintió pena o miedo?

Primero lo hablé con mis amigos y mi gente cercana, porque soy profesora y tenía miedo de que la directora del lugar en el que trabajo me dijera algo, pero ahí está.

Fue muy natural, no te voy a negar que sentí un poco de vergüenza, pero el fotógrafo es muy profesional, ha tomado un montón de fotos así y el estudio es oscuro y me relajé demasiado, fue muy respetuoso conmigo y todo un profesional y como yo soy una mujer empoderada, que no le tengo miedo a nada en la vida, lo hice sin ningún miedo, sin ningun tabú.

45 años festejó la exjugadora.

- ¿Cómo reaccionaron sus allegados?

Al día siguiente de la sesión, el fotógrafo, que se llama Minor, me pasó las fotos y escogí una para enviarla a la gente más cercana, muchos no sabían, pero reaccionaron bien, me decían “waoo qué chiva, está muy bonita”, pero también había preocupación porque estoy en tele y al inicio fui atacada, muchas veces leía redes y fue algo terrible, pero ya tengo cinco años en Fútbol al día y ya no leo redes, hago lo que me gusta sin tener que pedirle permiso a nadie.

Mis hermanas me decían “eres la superwoman (supermujer) de la familia y mis papás me apoyan, soy una mujer independiente y me siento feliz, muy plena y realizada de la mujer que soy a los 45 años.

La exjugadora ya se había hecho sesiones de fotos... pero con ropa. John Durán. (JOHN DURAN)

- ¿Salió satisfecha con el resultado?

El trabajo de Minor fue muy profesional, recuerdo que llegué al estudio y todo se manejó de la mejor forma, me tomó como 30 fotos y al final fue un poco cansado, porque había que trabajar muy bien las poses.

Anteriormente había hecho sesiones de fotos para la revista SoHo, para Perfil y la Revista Dominical, pero nunca desnuda (risas). La foto que publiqué me encantó, la quiero poner en el centro de mi dormitorio, recientemente lo pinté de blanco, para enmarcar esa foto y colocarla en mi cuarto.

Estoy muy satisfecha, la verdad y le digo a las chicas, no hay que tener necesariamente un cuerpazo para hacerse una foto o realizarse algo que uno quiere, la sociedad a veces nos dice que no, claro que podemos hacerlo, la verdad me siento feliz, plena, indistintamente lo que digan.

Yo soy una persona normal que hace ejercicio, trato de manternerme y el fútbol me dio esa disciplina y le agradezco a la gente que me ha puesto comentarios lindos y los que ponen cosas groseras porque al final y al cabo sin importar lo que haga hablarán bien o mal, lo más importante es lo que me haga feliz y lo que me genere estar satisfecha.