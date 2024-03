Jacky Álvarez engalanará de forma especial temporada 2024 del fútbol femenino

Jacky Álvarez será la dedicada de la temporada 2024 en el fútbol femenino. (JOHN DURAN)

El fútbol femenino arranca este fin de semana su temporada 2024 con varias sorpresas y una dedicada de lujo, quien ha sido clave para que la disciplina crezca.

Hablamos de Jacky Álvarez, exfutbolista, actual panelista del programa Fútbol Al Día en Multimedios canal 8, y asistente técnica en Dimas Escazú.

Previo al arranque del torneo que se iniciará este viernes por la noche, conversamos con Jacky en el pódcast “La Cueva de los Morados” de La Teja, y nos contó cómo tomó este homenaje y lo agradecida que está por el detalle.

“Estoy supercontenta, porque me reconocen en vida mi carrera de 19 años y eso vale muchísimo. Víctor Hugo Alfaro me llamó y me dijo que el torneo me lo iba a dedicar a mí y eso me tiene muy motivada”, aseguró.

Álvarez hará el saque de honor en el partido de Alajuelense contra Puerto Viejo en el estadio Morera Soto y nos adelantó cómo lo vivirá.

“El día que vaya a patear la bola en la inauguración del torneo fijo voy a llorar, porque fueron tantas cosas que viví y al final ver cómo estamos hoy, me emociona mucho”, agregó.

Horarios

A continuación les compartimos la programación de la primera fecha:

Viernes 15 de marzo:

8p. m.: Alajuelense - Puerto Viejo FC. Estadio Morera Soto.

8:30 p. m.: Sporting FC - Dimas Escazú. Estadio Ernesto Rohrmoser.

Sábado 16 de marzo:

6 p. m.: Saprissa - Tsunami Azul. Estadio Ricardo Saprissa.

Domingo 17 de marzo: