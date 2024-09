Jacqueline Álvarez tiró duros bombazos por idea de suspender torneo femenino del que es la dedicada

Jacqueline Álvarez es la dedicada de la temporada 2024 por la Uniffut. Foto: Instagram Jacky Álvarez

Jacqueline Álvarez podría pasar del orgullo de ser la dedicada del torneo femenino, al dolor de ver cómo ese mismo certamen se suspende.

Este martes cinco de ocho equipos de la primera división del fútbol femenino, entre ellos Saprissa, firmaron una carta para frenar el campeonato mientras no se resuelvan los problemas económicos que afectan a la mayoría y que se aclare adónde fue a parar un dinero que FIFA envió para el fútbol femenino tico.

Para la exjugadora y comentarista deportiva la designación fue todo un honor, estar en la final anterior entregando reconocimientos a las campeonas es una experiencia que le encantaría repetir, pero afirma entender los motivos si es que no se pudiera hacer.

Álvarez afirma que solo con presión de los equipos participantes la dirigencia del fútbol femenino y nacional tal vez tome en serio la situación y los alegatos que realizan.

“Es un reconocimiento a una carrera muy linda y muy difícil a la vez también, pero más que eso, estoy 100% con los equipos que tomaron esta decisión porque yo viví mucho esta situación en mi tiempo, cuando nos dejaron solas, no teníamos el apoyo de nadie y nunca pasó esto. Siempre dije que los equipos tenían que unirse para mover la mesa y definitivamente nos tomen en cuenta.

“Tiene que haber un antes y un después después de tomar esta decisión. Yo esperaría que la Fedefútbol, que don Osael Maroto, que apoyó al fútbol femenino con su equipo, Sporting, no deje que esto se vaya al traste. Esto es el resultado de una pésima gestión cuando hubo un crecimiento importante que la dirigencia no supo manejar.

“Yo quiero pensar que esto que está pasando, se tomen decisiones y digan: ‘No, no, jamás, las chicas no pueden quedarse así, vamos a ver en qué podemos ayudarlas al menos para terminar el torneo y ahora sí hacer una reingenieria general para cambiar esto’”, expresó Álvarez a La Teja.

Jacky señaló a la presidenta de la Uniffut, Jenny González, que le ha faltado firmeza, conocimiento para su puesto y manejar situaciones como la crisis que vive el fútbol femenino, por lo que para ella, tal vez deberían ser otras personas las que estén a cargo.

Además le envió un recado fuerte a quienes dicen que la solución es cerrar el fútbol femenino.

“Todo esto se la deja picando al montón de machistas y gente en contra del fútbol femenino. Yo digo que está bien que se alce la voz, pero para que haya un cambio con visión, con planificación, con liderazgo. No solamente decir que el fútbol femenino está por cumplir un requisito, sino por un compromiso.

“Acá doña Jenny agarró la batuta, pero siento que ella no es la persona adecuada, que le falta liderazgo. Desde el día que agarró esto empezar a mover redes sociales y ver cómo hace para traer patrocinios para la Uniffut, siento que necesitamos más agresividad o si ella no puede, tener gente que le ayude. Ver hasta adónde llegamos y qué queremos hacer. No funciona que la Liga esté allá arriba solo, porque a nivel de selecciones no ayuda”, añade.

Álvarez además criticó que haya llegado un dinero destinado para el fútbol femenino y que se terminara usando en otra cosa, una muestra del menosprecio a ellas.

“Si hay un momento de crisis, que agarren esa plata en la Federación y vean cómo hacemos para que esto funcione, lo menos que yo quiero es que el fútbol femenino desaparezca, como muchos quieren, evidentemente. Hemos tenido buenas cosas, mundiales, jugadores en el extranjero, soy una que a mis 46 años todavía como del fútbol, estoy en un programa de TV que me lo dio el fútbol y así muchas.

“Yo quisiera ver que al fútbol masculino le quiten un dinero que sea para ellos y se lo den a otra liga. Quiero ver qué sucedería en ese caso. Obviamente van a saltar y defender que eso es de ellos, esto es exactamente igual. Nosotras hemos sido muy vulnerables y nadie nos defiende. Víctor Hugo Alfaro (expresidente de Uniffut) también es culpable, se desentendió de esto por estar en sus cosas y le dejó ese atún a esta señora que también no se deja ayudar”.

Jacqui finalizó haciendo una reflexión que si esto pasara en el fútbol masculino y hay clubes que no pueden mantenerse, la Federación correría a ver cómo los ayuda porque no podría quedarse así.

“Yo quisiera ver si el masculino pasara por esta situación, ahí los equipos, federación y televisoras se meten a apoyar, pero como somos nosotras, como esto es amateur. Yo recuerdo que a mí me dijeron cuando estuve en la Fedefútbol que estábamos ahí por obligación de FIFA y Concacaf”.