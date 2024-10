Jafet Soto acudiría a la Sala Cuarta por un millón de razones

Jafet Soto, técnico del Herediano, anunció este domingo en conferencia de prensa que apelará la multa de un millón de colones que le impuso el Tribunal Disciplinario por sus declaraciones en contra del arbitraje.

Jafet Soto apelará la sanción de un millón de colones. (Albert Marin)

El entrenador florense hizo el anuncio tras el partido ante Sporting en el estadio Ernesto Rohrmoser, que su equipo ganó 3-1, dejándolos cerca de la zona de clasificación.

El pasado 22 de octubre, el Tribunal Disciplinario impuso la sanción a Soto, argumentando que se había referido al arbitraje de manera “despectiva y ofensiva” durante una conferencia de prensa posterior a un partido.

Elías Aguilar anotó de penal el segundo gol florense. (Albert Marin)

“Ahora revisan con lupa, pero hablo en general, porque el Disciplinario ve las declaraciones y solo ve las mías. El millón de colones que me impusieron lo vamos a apelar porque aquí hay libertad de expresión y si tengo que presentar un recurso de amparo, lo hago. Cuando uno no ofende directamente a nadie, no debería tener que pagar un millón de colones”, expresó el técnico y presidente de Fuerza Herediana.

Además, Soto elogió el desempeño del VAR en esta jornada, calificándolo como “extraordinario y digno de la cultura japonesa”.

“Toda la jornada ha sido impresionante. Muchos equipos me tienen que agradecer porque hablo y digo las cosas. Dichosamente, hay personas que no nos quedamos calladas”, añadió el entrenador.