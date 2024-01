Francisco Rodríguez cuenta cómo se dio su sorpresiva llegada al Herediano

Francisco Rodríguez está listo para jugar con el Herediano. Foto: Facebook Herediano

Hace tres días, Francisco Rodríguez entrenaba de manera normal con Consultants Desamparados, el viernes jugó en la derrota 2-0 ante Uruguay en lo que fue el inicio de la Liga de Ascenso.

Las cosas dieron un giro absolutamente sorpresivo, hasta para él mismo, cuando el lunes recibió una llamada del Herediano sobre si tenía interés para incorporarse al club, una opción por la que ni lo pensó para decir que sí, es algo que no estaba en sus planes, pero oportunidades así, no se rechazan.

Es su tercera vez en el Team, en el primer paso salió campeón y figura, en el segundo anduvo bien hasta que topó con Jeaustin Campos, con quien no tuvo química y acabó dejando el equipo, pero se fue en buenos términos con las cabezas del club.

Francisco Rodríguez cuenta cómo se dio su regreso al Herediano

Al necesitar un delantero de manera urgente, la directiva se fue a la segura con alguien que conoce, por lo que llamaron a Fran y volvieron a darse la mano como en los viejos tiempos, según dijo a La Teja.

“Jafet (Soto) es una persona que confía en mí, así es, cada jugador tiene sus características y dones, pero hay personas que son más afines a uno que a otros y en el caso de Jafet, sí, es una persona que confía en mí, en lo que pude aportar.

“Para nadie es un secreto que apareció una necesidad de delanteros de la noche a la mañana en Herediano y ese espacio alguien lo tiene que aprovechar y en este caso me toca a mí. Él sabe lo que puedo aportar en un máximo rendimiento”, comentó.

Francisco Rodríguez pasó las pruebas físicas con Herediano y afirma sentirse al 100% en lo físico. Foto: Cortesía

El atacante afirma que físicamente se siente muy bien, que las lesiones que lo fregaron en el pasado, ya está al 100% y anímicamente muy renovado.

“Yo llegué al proyecto de Consultants por una cuestión de retomar mi nivel, de ritmo, físicamente me sentía muy bien de todo lo que fue la adaptación de mi lesión y cuando llegué no me costó, quería ver cómo me sentía y pude ver que estaba al 100%, me puse a tono en noviembre y diciembre”

“Empecé este torneo con Consultants y estaba contento del rol que tenía en el equipo y empezaron a surgir posibilidades en primera división, me llamaron dos equipos antes de Herediano, pero no tomamos la decisión de ir y en la última noche que me llamaron de Heredia era algo más concreto, un equipo grande adonde siempre fue me fue bien, fue algo que se dio en las últimas dos noches”, dijo.

“No es la primera vez que me pasa tener que empezar desde abajo, pensé que me iba a tocar tener que dar más pasos antes de tal vez pensar de nuevo en un equipo grande, pero así son las cosas del fútbol, me toca estar preparado y demostrar en este torneo esa hambre e ilusión de volver a estar”, agregó.