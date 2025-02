Jafet Soto arrancó con un filazo a Harrick McLean en 120 Minutos. (Facebook/Deportes Monumental)

Jafet Soto, el presidente de Herediano, fue invitado este miércoles al programa de 120 minutos y arrancó como muchos esperaban, metiéndole picante al asunto con un filazo a Harrick McLean.

Pablo Guzmán explicó que la entrevista a Soto no pudo realizarse de manera presencial debido a un atraso con el Comité Ejecutivo, por lo que se llevó a cabo vía telefónica.

Los aficionados estaban ansiosos por oír a Jafet y una vez que saludó y agradeció por el espacio, aclaró por qué tenía cuatro años de no ir al programa.

“Siempre he dicho lo mismo, nada es personal, esto es fútbol y lo aplico porque la verdad es que si fuese así, no debería hablarle a Harrick, ni contestarle el teléfono ni nada de eso porque él sí lo hizo personal, pero es fútbol y yo no tengo la culpa de que él sea liguista y yo herediano y que él pierda y yo gane”, dijo Soto.

Harrick, por supuesto, no se quedó callado.

“Así pasa en el fútbol, se gana y se pierde, pero usted sabe que no hay nada personal contra usted”, respondió el narrador.

Soto y McLean han tenido varios encontronazos a lo largo de los años, incluso en una ocasión, cuando Jafet era técnico del Team, le respondió a Harrick y le había dicho que había que enseñarle a “analizar fútbol”, después de que el narrador comentara sobre la no clasificación del equipo a la Concachampions.

Jafet fue invitado este miércoles al programa 120 minutos, por la participación de los rojiamarillos contra el Real Salt Lake en la Copa de Campeones de la Concacaf, que será este miércoles a las 5:30 p. m.