Jafet Soto confirma ausencia sensible del Herediano para enfrentarse a Alajuelense

Aarón Murillo salió lesionado ante Nicargua. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Aarón Murillo fue una de las grandes sorpresas en la pasada convocatoria de Miguel Herrera para los duelos en San Pedro Sula ante Honduras y el duelo en San José contra Nicaragua que acabaron con empate sin goles en el Francisco Morazán y triunfo de 4-1 respectivamente.

En el choque ante el combinado nacional pinolero, Murillo salió lesionado a los 32 minutos, dándole el campo a Guillermo Villalobos dentro del verde.

Durante la conferencia de prensa previa al clásico provincial entre Herediano y Alajuelense, el técnico y mandatario rojiamarillo, Jafet Soto, aclaró la situación del volante tras lo sucedido en el juego contra los nicargüenses.

LEA MÁS: Jafet Soto responde a Erick Lonis sobre el tema de las recomendaciones de jugadores a la Selección

“Aarón Murillo tiene un esguince grado uno, va a estar de aquí al domingo fuera, veremos cómo va evolucionando, inmediatamente empezó con su proceso de terapia dos veces al día, para la jugada que es, más bien está evolucionando muy bien”, explicó Soto Molina.

Jafet Soto comentó que la lesión de Aarón Murillo va evolucionando de buena manera. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Con esto, el volante queda fuera del juego ante Alajuelense de este jueves, y del fin de semana en Liberia, no obstante, si el proceso sigue mejorando como apuntó Jafet Soto, para la fecha FIFA del mes de noviembre que iniciaría el 10, de dicho mes, el mediocampista podría ser tomado en consideración por el Piojo Herrera.

LEA MÁS: Manfred Ugalde encontró en la Selección de Costa Rica una yunta ideal con la que se entiende como hermanos

Costa Rica se medirá primero a Haití en Curazao, para cerrar este camino mundialista en casa, en La Sabana, contra el combinado nacional de Honduras, en una doble jornada crucial para las aspiraciones patrias de ir al sétimo mundial en nuestra historia, o sino al menos ir al repechaje intercontinental que se llevará a cabo en marzo del año que viene.