Jafet Soto confirma que sí ha pensado en irse del Herediano

El gerente general de Club Sport Herediano, Jafet Soto, aseguró este miércoles en la mañana, en una actividad en el Centro Nacional de Convenciones, que está analizando la decisión de dejar al Herediano y que una opción fuerte es la probable llegada de Robert Garbanzo, quien renunció a su cargo de gerente general de Guadalupe FC.

“Lo he pensado (irse), el tema de salud está bien, pero es una carga grande e indudablemente merece no un 50 por ciento (del tiempo), sino un mil por ciento y partirse, estar pendiente y supervisando, situaciones que no se puede por falta de tiempo y nos hace reflexionar”, expresó.

Jafet Soto dio las declaraciones en Centro Nacional de Convenciones. (Pantallazo)

Explicó que, por ejemplo, analizan por qué se perdió una final, pero también está metido en la parte administrativa y debe estar pendiente de otros asuntos. “Estamos al mil por ciento en la construcción del estadio que queremos terminar este año”, añadió en una improvisada conferencia.

Soto reiteró en varias ocasiones que está bien de salud.

“Estamos valorando algunas cosas, Herediano tiene las puertas abiertas para la gente profesional que quiera llegar a crecer a un equipo con mentalidad ganadora, lo podemos valorar. Son temas que valoro. Robert es un gran profesional y tiene mucha experiencia”, comentó en declaraciones a Columbia.