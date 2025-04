Jafet Soto criticó al comisario del partido entre San Carlos y Herediano por situación insólita

Jafet Soto, técnico del Herediano, se mostró muy disgustado con el comisario del partido, Erick Mora, durante el encuentro de este sábado contra San Carlos.

Jafet Soto le mandó duro al comisario del partido. (John Durán/John Durán)

Soto se mostró molesto en el segundo tiempo (corría el minuto 63), porque no pudo hacer los cambios cuando él lo pretendía, así que le cayó con todo al comisario.

“El señor comisario se dejó mis cambios para tomarles fotos, y yo ya quería meter a mis jugadores, pero él se los deja ahí (boletas) para sacar fotos, ¿qué quiere?, ¿qué esté feliz?”, dijo Soto muy molesto.

LEA MÁS: Herediano no amarró el primer lugar en San Carlos y le mete picante al Puntarenas - Alajuelense

El comisario dijo en ese momento que son las fotos que le mandan a la prensa, para consignar los cambios.

LEA MÁS: Axel Amador: Quebrando platos forjó su “buena pata”, afirma su madre

“No sé si son esas fotos, pero tiene que esperar a llegar allá, no los puede detener a medio camino, y además, él no tiene ninguna autoridad sobre mis jugadores”, comentó.

Soto le siguió tirando al funcionario de la Unafut y hasta reconoció que cuenta con mucha experiencia, pero que no siempre las cosas se hacen bien.

LEA MÁS: Herediano buscará ganar esta tarde la primera fase con la siguiente alineación ante San Carlos

“Él no puede parar a los jugadores, él no tiene esa función, no tiene autoridad para parar a mis jugadores a medio palo y lo digo porque está aquí, y tiene mucha experiencia, pero a veces uno se equivoca y él se equivocó”, enfatizó el entrenador florense.