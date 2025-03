¿Jafet Soto da órdenes al cuerpo técnico del Herediano? Aquil Alí lo aclara

El partido en Santa Ana estaba bravo. Herediano estaba perdiendo el invicto ante el aguerrido equipo de Cristian Salomón, al minuto 90, y una toma de televisión puso el dedo en la llaga.

Aquil Alí afirma que mientras las cosas den resultados, no hay nada de malo con que Jafet Soto dé consejos. (Albert Marín/Albert Marín )

Jafet Soto estaba hablando por celular con alguien, inmediatamente las tomas pusieron que un miembro del cuerpo técnico también hablaba por teléfono.

Unos minutos después, Pablo Salazar, Esteban Granados y el entrenador Alexander Vargas hacían una especie de conferencia.

Era imposible no hacer la conexión. Jafet no habría llamado para saludar en ese momento crucial del partido.

Alexander Vargas dice que sería tonto no escuchar consejos de alguien como Jafet Soto. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

A Vargas le preguntaron en conferencia de prensa por la presunta injerencia y dijo que él toma las decisiones, pero que, en todo caso, sería una tontería no escuchar a un conocedor del fútbol como Jafet, dar un consejo.

¿Qué piensa de esto Aquil Alí, socio mayoritario de Fuerza Herediana, el que mete plata?

“Si lo hace, lo veo normal. No veo que haga nada que afecte al equipo. Al final el que decide es el entrenador, pero no es algo malo que se apoye al técnico. Es como si Pep Guardiola le diga a otro entrenador qué hacer en un caso determinado y esa otra persona no tenga la humildad para aceptar”, manifestó.

Aquil Alí dijo que Jafet está metido en el equipo, lo conoce mejor que nadie y las opiniones que da se pueden tomar como consejos. “No veo nada de malo, no es injerencia porque no son cosas obligatorias, pero mientras funcione, ¿por qué va a ser malo?”, expresó.

Alí insistió en que Vargas toma la decisión final y que la gente no sabe de qué tratan las conversaciones.

“El trabajo que hace don Alexander es un supertrabajo, lo dicen los números, que digan lo que digan, mientras funcione, no cambiamos”, comentó.

Mientras el Herediano siga ganando, las llamadas de Jafet seguirán siendo solo consejos. ¿Pero qué pasará si los resultados no lo acompañan?