- Depende de dónde y en función de qué. Nadie le puede impedir que sea amigo de Juan Carlos Retana (presidente de Herediano) por ejemplo, o de los jugadores, o que asista a alguna actividad no implica nada, pero si está dentro del camerino, o en la gradería en un entrenamiento me parece que estaría incumpliendo la sanción que se le impuso. Entiendo que el presidente de Herediano es pastor, si está en una iglesia con él diría que no está incumpliendo.