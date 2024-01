Jafet Soto del Herediano: “Lo que digan los jugadores de Saprissa no me importa”

El presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, le tiró con todo a los jugadores de Saprissa que se quejaron del apagón de este miércoles durante el partido entre florenses y morados.

Jafet Soto habló luego de la victoria del Herediano ante Saprissa. (Albert Marín)

Herediano derrotó a Saprissa 2 a 1 en el estadio Carlos Alvarado, pero hubo un apagón un minuto después del segundo gol del Herediano, obra de John Jairo Ruiz, al minuto 79 y algunos jugadores morados dieron a entender que fue adrede.

Jafet Soto estuvo otra vez en el banquillo pero dijo que el mérito del triunfo era del cuerpo técnico, que lo encabeza Héctor Altamirano. (JOHN DURAN)

Jafet Soto les respondió y dijo que lo tiene sin cuidado lo que opinen los jugadores de ese equipo.

“Lo que digan los jugadores de Saprissa me tiene sin cuidado, ellos son jugadores, yo soy presidente, estoy en otro nivel, responderles es ponerme de tú a tú, no estoy en eso, es diferente, no tengo por qué explicarles, a ellos no les tengo que dar ninguna explicación”, manifestó.

LEA MÁS: Herediano le gana a un Saprissa al que parece se le acabó el ADN

Soto dijo antes de esa respuesta que fue un tema fortuito y que por supuesto, el Team se siente también perjudicado.

“Hemos cambiado muchas cosas en este estadio, el cableado, las cosas pasan porque pasan, teníamos a la gente de mantenimiento acá, en el estadio, eso no es adrede, jamás. Estamos desde la madrugada y todos queremos ir a descansar”, manifestó.