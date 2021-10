Jafet Soto dice estar dispuesto a darle una mano a la Sele

Jafet Soto, gerente deportivo del Herediano, reconoce que está preocupado por la situación actual de la Sele en la eliminatoria rumbo a Catar y se puso a disposición de la Fedefútbol para, si lo tienen a bien, colaborar en lo que necesiten.

Soto habló con La Teja largo y tendido sobre la Tricolor, el cambio generacional y algunas ideas que pueden ser tomadas en cuenta. Eso sí, lo hizo bajo un marco de colaboración y no de crítica.

Jafet Soto se pone la chema de la Tricolor en momentos en que la mayoría solo critica.

- ¿Qué piensa de la situación actual de la Sele?

No se puede tapar el sol con un dedo y decir que estamos bien, los resultados saltan a la vista. Pero esto es un trabajo en equipo, porque hay una serie de condicionantes que no le corresponde solo a la Federación, sino también a los equipos que podemos aportar algo, o mucho.

- ¿En qué pueden aportar?

Por ejemplo, ahorita todos critican a Luis Fernando Suárez por el tema del desconocimiento, pero tenemos personas que pueden decirle cuáles jugadores pueden estar y cuáles no. Uno puede dar su punto de vista.

- ¿Está preocupado por el estado en que estamos?

Estoy preocupado, principalmente porque yo no veo a corto plazo, yo veo las cosas a largo plazo e indudablemente a la hora de pensar en el largo plazo uno ve el bosque y veo el mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El recambio será más difícil si no se aprovecha esta eliminatoria para tener una nueva Sele o una base. Hay un rezago en el tema deportivo.

- ¿Es usted de los que piensan que los jóvenes no han levantado la mano o cree que sí hay talento y no le han dado la oportunidad?

Esas son excusas malas, en este momento lo que no ha habido es análisis. De los jugadores nacidos en el 86, que ya están de salida, pasamos a los del 89 que ya están maduros, son los de Egipto; luego los 91 y 92 y después hay un hueco generacional que no ha ido a Mundiales ni a Juegos Olímpicos. No hay una generación del 93 al 97, pero hay buenos jugadores sin un seguimiento para llenar ese hueco. Tenemos unos de 23 años y otros de 36 y eso se paga caro.

Un jugador como Juan Pablo Vargas, que se terminó de formar en Colombia, es 95, allí está. Está Francisco Rodríguez, está Luis Díaz, Aarón Cruz, tienen calidad. El tema es hacerlos crecer, lamentablemente no se les aprovechó competitivamente, con un plan verdadero, para que hoy nuestro entrenador y la Federación tengan las herramientas. Creo que no ha habido un entrenador con más problemas para hacer una lista como Suárez.

- ¿Cómo valora la gestión de Suárez?

¿Cómo lo vamos a valorar en tres meses? ¿Qué podemos valorar? Llegó directo a la competencia, posteriormente a una eliminatoria, entonces es una responsabilidad compartida. No quitamos el dedo del renglón, él tiene gente de experiencia que ha sido importante en la historia, pero no le damos la oportunidad y la confianza a los ‘no tan jóvenes’. A esos hay que traerlos y hablarles.

Al florense le preocupa que no se aproveche esta eliminatoria para hacer un recambio generacional.

- ¿De qué manera estaría usted dispuesto a colaborar con la Sele?

Esto es como un remedio, una medicina casera, tenemos que apuntarnos todos. Con mi experiencia puedo aportar muchas cosas a la Sele.

- Es decir, si la Federación le pide que colabore dentro de la estructura deportiva que hay, ¿usted se acomoda para ayudar en lo que le pidan?

Exacto, ya veré cómo... donde sea, pero si me lo piden. Yo no me estoy ofreciendo.

- Pero usted siempre ha priorizado al Herediano, es un enfoque y hasta el amor de su vida, según sus palabras. ¿Tan mal está la Sele para que haga eso?

De aquí no salgo, eso que quede claro. El punto es que creo que todos critican y ninguno propone soluciones. En Fuerza Herediana decimos que dos cabezas piensan mejor que una y si son tres o cuatro mejor. Hay que tomar en cuenta que enfrentamos una eliminatoria con pandemia, la preparación fue en medio de una pandemia. Si algo de lo que uno aconseja sirve para rescatar, es ganancia.

- ¿Cree que ha habido errores de gestión deportiva en la Fedefútbol, que faltan hombres de futbol?

Don Rodolfo (Villalobos) ha hecho un gran esfuerzo, junto con su comité ejecutivo, él no juega, no dirige. Él toma decisiones y la Federación tiene experiencia, pero de repente la cosas no se dieron como se pensaba. El año pasado hubo diez fogueos, la Federación dio las herramientas, si han salido o no las cosas es parte del fútbol. Pienso que el norte tal vez no fue el correcto, no hubo la supervisión adecuada sobre los que estaban y sobre las decisiones que se tomaron y ahora lo pagamos caro.

-Si usted fuera gerente de la Federación, ¿qué sería lo primero que haría?

Se lo digo primero a don Rodolfo porque lo respeto. La idea es ganar todos y que Costa Rica vaya a ese Mundial (de Catar). Sacaría de mi tiempo para hacerlo, pero no es criticar, es ver cómo solucionamos y enderezamos este camino. Pero sí puedo decir que Randall Leal, Luis Díaz, Aarón Cruz, Manfred Ugalde, Julio Cascante, Marvin Loría, pueden aportar mucho a la Sele, ni qué decir de Cristian Gamboa, pero otros no juegan en sus equipos y son tomados en cuenta, eso no pude ser. Vienen a tomar ritmo aquí y no sacrifican nada. Pudieron conseguir otra opción en otro equipo, sacrificando la parte económica, pero nada.