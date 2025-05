Jafet Soto dice que no se siente entrenador tras conseguir el bicampeonato con el Team

Jafet Soto, presidente del Herediano, habló del bicampeonato de su club. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente y entrenador del Herediano, se mostró muy emocionado al conseguir el bicampeonato con el Club Sport Herediano.

Luego del segundo juego de la gran final ante Alajuelense, Soto dijo que poco a poco fue evaluando los movimientos de su colega Óscar Ramírez, para buscar la manera de liquidar el partido sin necesidad de llegar a los tiempos extras.

“El Macho no hacía cambios, hizo una variante cuando salió Celso (Borges) y luego de eso vimos a (Diego) Campos más suelto, nosotros teníamos a Aarón Murillo y si no hacía cambios él, no los hacía, hasta que llegó el gol.

“Siento que Óscar buscaba alargar el encuentro, era un partido muy cerrado e hicimos mérito para ganar el campeonato”, comentó.

Soto volvió a decir que no se siente entrenador y tiene que ver cómo asimila su papel como técnico.

“No me siento entrenador, tengo que ver cómo asimilo esto, me siento como un aficionado quien tiene la oportunidad de hacer historia, devolverle a la gente lo que pasamos por años y con la bendición de Dios estamos consiguiendo más satisfacciones, con la bendición de Dios”, agregó.

Soto recalcó que el club está trabajando de cara al tricampeonato. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Por el tri

Jafet añadió que de una están pensando en el tricampeonato.

“Estábamos planificando dónde hacer la pretemporada, nos tomaremos unos días de descanso, estamos viendo si vamos a México, llegan nuevos jugadores, no es mucho lo que va a llegar, porque tenemos una estructura muy fuerte.

“El año pasado tuvimos que hacer ajustes para no sufrir tanto este año y necesitábamos algunos ajustes, por el nivel de exigencia que esto lleva”, rescató.

