Jafet Soto empezó a jugar el partido ante Saprissa con dardos a Jeaustin Campos

Jafet Soto encaró este domingo al árbitro Steven Madrigal. (Rafael Pacheco Granados)

Herediano recibirá este miércoles al Saprissa en el estadio Colleya Fonseca, en Guadalupe, pero desde este domingo Jafet Soto, técnico y gerente florense, le empezó a tirar algunos dardos al Monstruo.

El rojiamarillo le mandó unos hachazos a Jeaustin Campos de que si él le dice de cosas a los árbitros y no lo sancionan, a él entonces lo tienen que tratar igual, haciendo referencia a cuando el DT morado le dijo incompetente a Juan Gabriel Calderón luego del clásico nacional.

“Tuvimos un arbitraje totalmente desordenado. Con falta de muchas cosas y no me pueden castigar, porque si no castigaron al otro (Jeaustin Campos) tampoco, aquí todo es parejo, o seguro sí me van a castigar. Aunque no estoy diciendo las palabras que dijo el otro y al otro no lo castigaron, no le hicieron nada.

“Es más, debería de decirla (la palabra) a ver si me castigan y que la prensa vea la diferencia que hay de trato. La digo mentalmente, la palabra, para que sepan. Ya ustedes saben cuál es y ellos saben cuál es y la digo mentalmente para ver si me castigan, a ver si somos todos iguales”, tiró.

Jafet Soto justificó su regreso al banquillo y le tiró a un programa deportivo

Más adelante, Soto tiró sal sobre la herida al asegurar que a Saprissa el arbitraje lo benefició ante Pérez Zeledón en el duelo del sábado.

“Puña, vamos a ver si esto mejora, porque si vemos el partido de Saprissa con Pérez Zeledón, Pérez tenía que ir ganando 2-0 con el penal que le quitaron, pero como al final el marcador es muy a favor de Saprissa (5-1), indudablemente no ven eso. Es cierto que hay dos penales, uno para Waston que tampoco marquen. Seguro el miércoles me echan del partido, así son”, destacó.

Jafet cerró diciendo sobre Jeaustin que es un gran estratega y seguramente será un duelo muy duro, en el que espera que los árbitros no metan mano.