Jafet Soto, en el peor momento del Team, le manda filazos a Alajuelense

Jafet Soto, gerente del Herediano, siempre sale con Alajuelense cuando el Team está de malas, como para tirar cortinas de humo, aunque también lo hace cuando los rojiamarillos alzan copas o hasta cuando su próximo rival no es el León. O sea, vive con Alajuelense en su corazón.

Jafet le tira a la Liga estando bien o mal el Team. (Alonso Tenorio)

Los ejemplos son muchos. En ocasiones alude al rival provincial de forma indirecta y en otras lo hace con nombre y apellido, como cuando ha mencionado a Agustín Lleida.

El caso más reciente fue el sábado pasado, cuando Herediano perdió con Guanacasteca y el técnico Jeaustin Campos fue despedido. Soto dio la noticia en la conferencia de prensa después del juego y recordó el llamado partido del abandono (por expulsiones y la lesión de Elías Palma, la Liga quedó con seis hombres y el árbitro dio por terminado el duelo que ganó el Team 4-0), algo que no tenía nada que ver con el rancho ardiendo que tenía Team.

“El 2 de setiembre de 2010, tocó enfrentar a la Liga del primer lugar y le metimos cuatro. Así que hoy ya es pasado. Así que puede ser, porque en el fútbol no hay nada escrito, que el miércoles se tengan que ir para la casa también”, dijo Soto.

Pero no contento con eso, aseguró: “Llegamos a tres finales y ganamos una, la más importante (la del centenario), hubo equipos que tuvieron una final en su estadio, con su gente y no fueron campeones, nosotros sí”.

“Nosotros seguimos nuestra forma exitosa de planificar, no haciendo campeonatos cada seis años (Alajuelense lleva un título en los últimos ocho años), sino cada año y medio o cada año, siendo el más ganador de la última década, sin tener una figura como tal y sin fichajes bomba, económicamente golpeados o en el ocaso de su carrera, entonces estamos tranquilos”, agregó.

Agustín Lleida ha sido víctima de los filazos de Jafet Soto. (Jose Cordero)

¿Qué tenía eso que ver con que los florenses acababan de perder en casa 2-1 con Guanacasteca y que el camerino era como un sepulcro?

Pero sigamos con otros casos, el 21 de diciembre del 2109, cuando el Team tenía de rival a Saprissa en una semifinal, se dedicó a hablar del León, más que del Monstruo.

“El hecho de tener cinco años de no ganar nada no les resta, creo que les suma, pero más presión, por eso la Liga es el gran obligado, quitarse eso de que no son favoritos es no reconocer la historia”, opinó Soto.

El 15 de marzo del 2021 dijo: “No tenemos un banco que nos traiga un jugador que ganaba $100 mil en Brasil (Bryan Ruiz), no tenemos un empresario que invierte su dinero en un equipo de fútbol (Joseph Joseph, directivo manudo). Vamos con pico y pala y así vamos saliendo adelante en la construcción del estadio, un sueño”, señaló Soto.

También habló del rival, sin mencionarlo, el 27 de mayo del 2021, cuando Saprissa le ganó la final al Team, en el torneo que los rojinegros llegaron a semifinales de forma invicta, pero cayeron ante el Monstruo.

“La única forma de obtener recursos es teniendo un formato donde haya finales y semifinales. Comercialmente hablando es lo más conveniente para el fútbol nacional, dejen de buscar excusas. Hay que dejar de excusar lo que no tiene excusas, porque invirtieron un montón de dinero y no llegaron ni siquiera a la final”, aseguró.

Finalmente, el 19 de diciembre del año pasado, siendo campeones, también le mandó un recadito al vecino: “Lo que hemos hecho es importante y lo hemos hecho con arroz y frijoles, sin nada del otro mundo, sin pelear con nadie, sin nada de fichajes bomba ni mucho menos, sino que creemos en la calidad de nuestros jugadores y en controlar nuestra inflación”.

Lo niega

Le preguntamos a Jafet Soto por qué siempre le tira directa o indirectamente a la Liga, en vez de enfocarse en su Herediano.

“No me he referido a ellos y no es un tema que valga la pena tocar, estamos enfocados en ganar el campeonato, en sacar esto adelante”, aseguró.

Entonces le insistimos en que los únicos equipos en primera que no han celebrado un título en su centenario con Alajuelense y Cartaginés, pero que seguramente cuando ha tocado ese tema, como lo hizo el sábado, no se refiere a los brumosos porque tienen más de 80 años sin ser campeones. También le dijimos que cuando habla de fichajes bomba todo indica que se refiere a los de la Liga.

“No sale tan literal como lo dice usted, no podemos poner palabras que no he dicho, son suposiciones”, manifestó como quien tira la piedra y esconde la mano.

Un estilo

El máster en sicología deportiva y coach Carlos Aguirre, considera que desde un punto de vista sicológico, hablar de otra cosa cuando le preguntan por algo en concreto, puede tener varios nombres muy técnicos, pero conociendo el contexto, considera que se trata de un estilo.

“Es una maniobra de comunicación, al dar una noticia que a la gente no le va a gustar o por llamar la atención. Es tirar una cortina de humo, no digo si es válido o no, pero es un estilo. Saprissa no lo hace, ellos rajan a lo interno por lo que han hecho, y Alajuelense no cae en esa cosa. No responde”, explicó.

Considera que Jafet gana poco con eso y que más bien Herediano desaprovecha la oportunidad de rajar con situaciones como ser el equipo más exitoso de la última década y otros elementos que los haría más elegantes a la hora de comunicar.

“Va a llegar un momento donde le dejarán de poner atención”, opinó.