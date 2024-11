Jafet Soto encontró a único culpable de la eliminación ante el Real Estelí

Jafet Soto le echó la culpa a otros de la derrota del Herediano ante el Real Estelí. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico del Herediano Jafet Soto culpó al arbitraje por la eliminación del Team ante el Real Estelí, por la Copa Centroamericana.

Soto afirmó que el central guatemalteco Wálter López fue el responsable de que los florenses quedaran fuera de la final, cuando en realidad quien pitó el juego ante el Tren del Norte fue el chapín Bryan López.

“Estelí me eliminó con Wálter López en la cancha; pero es el tema por haber quitado un amigo de él, pago caro las decisiones del árbitro y no es la primera vez, porque me ha tocado lo mismo en el Nacional.

“Cuando lo nombraron me pareció circunstancial, pero Estelí hizo su juego, el reglamento le da para pasar, seguimos invictos en esta copa, no hemos perdido un sólo partido; pero así es el fútbol”, aseguró.

Cuando Soto habló de un amigo de Wálter López se refería a Carlos Batres, central chapín, que según él, quitó del medio hace un tiempo, cuando el arbitraje era un desastre.

El Team llevaba la victoria 2-0, pero no pudo sostener el marcador. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Disculpas

El entrenador le pidió disculpa a las 4 mil personas que llegaron al estadio “Fello” Meza y calificó como muy fuerte el golpe que se llevaron ante el Tren del Norte.

“Esto habla de una reestructuración que se debe dar, la venimos haciendo y para eso estamos donde estamos. para ver qué nos hace falta, qué nos está pasando. Hoy podíamos meter el tercero, cuarto, teníamos aniquilado el partido y perdonamos y ellos no perdonaron, tuvieron dos jugadas de gol y las metieron.

“En este caso el gran responsable siempre es el entrenador, soy el responsable de todo, pero hay que ir dividiendo responsabilidades para ir reestructurando lo que viene”, recalcó.

Propiamente sobre el partido, Jafet fue claro y dijo que nadie quiere quedar de una final al propio y minutos después de cuestionar la labor arbitral, le dio el mérito que merecían los rivales.

“Le tengo que dar mérito al Estelí, no tengo por qué quitarle mérito poniendo excusas y lo que diga en este momento va a sonar a excusa, tuvo más entereza más fuerzas que nosotros para la eliminatoria.

“El primer tiempo nos sale muy bien y comenzamos a regalar espacios, dejamos de marcar”, destacó.