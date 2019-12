“Yo no lo conozco, yo sé lo que se ve, nos ganaron en semifinales sub-17 y con un buen marcador (7-3), es para aprander, a veces de una derrota se aprende más que de una victoria, felicitamos a la Liga U-17 por esa victoria, me parece que está haciendo cosas buenas por lo que se ve fuera, porque solo tener un centro de alto rendimiento y tener capacidad de equis cantidad de niños formándolos es lo que necesita no solo a la Liga sino el fútbol de Costa Rica, uno tendrá que preparse para pagar derechos de formación futuros”, dijo sonriente Soto.