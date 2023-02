Jafet Soto explica por qué es diferente a cualquier otro entrenador del mundo

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto, aseguró este miércoles, en la conferencia de prensa luego de golear 4-1 a Saprissa, que tiene un detalle que lo hace diferente a cualquier otro entrenador.

¿De qué se trata?

Soto dice que esa diferencia lo hace único no solo en Costa Rica, sino en cualquier otro país.

Jafet Soto regresó al triunfo con un claro 4 a 1 sobre Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“Tengo una diferencia con los demás entrenadores, yo vivo para este equipo, no vivo del equipo, Herediano es mi casa, es el equipo que amo. Si yo les traslado a ellos el mensaje que me dio la señora en el banco ayer, o afuera de la oficina lo que me dijo el señor, ellos lo saben interpretar bien. Nos debemos a una de las mayores aficiones para los que amamos a este equipo, es trasladar ese sentimiento a ellos”, explicó.

Jafet Soto quiere a Jeaustin Campos de vuelta en el Team

Soto también tuvo sus palabras para Paulo Wanchope.

“Como las estadísticas están de moda, ¿saben cuál es el segundo equipo de la temporada pasada y esta que más rojas tiene? ¿Y el de maś amarillas de la temporada pasada y esta? Nosotros. Y al amigo (Paulo Wanchope) le faltó decir que a Pérez Zeledón tampoco le expulsaron jugadores. Entonces solo para aclarar, y como soy amateur, Dios libre fuera profesional. Ahí queda”.