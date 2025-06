Jafet Soto explicó cómo está el asunto con Joel Campbell, ¿llega al Herediano?

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, fue muy claro, al hablar del futbolista de Alajuelense, Joel Campbell.

Jafet Soto dice que Joel Campell no interesa en estos momentos. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Al jugador se le ha vinculado con el equipo rojiamarillo insistentemente, pese a que tiene contrato vigente con el cuadro manudo.

Se ha dicho que el delantero busca un finiquito de contrato y que el Team sería el equipo que lo acoja.

Soto habló sobre el tema de Campbell. “Del tema de Joel no me toca hablar porque él tiene contrato con Alajuela un año más. Estaría cometiendo un error si digo que me interesa”, expresó Jafet en Teletica Radio.

El presidente del cuadro bicampeón dijo ser respetuoso de los procesos con los jugadores y dejó claro en qué momento el Team podría acercarse a Joel, sin decir que lo vayan a hacer.

“Yo podría decir que me interesa en diciembre, o podría decir que me interesa en enero”, dijo. Esto porque la reglamentación permite a los clubes negociar con jugadores con contrato vigente, siempre y cuando le resten seis meses. Campbell terminaría en julio con los manudos.

“Ahora no porque tiene más de seis meses de contrato, reglamentariamente es un jugador que no está en la mira del Herediano. No tengo más que decir de Joel”, manifestó Jafet.

Joel Campbell inició pretemproada con Alajuelense. (IG/IG )

Herediano busca delanteros ante la salida de los mexicanos Joaquín Hernández y José de Jesús “Tepa” González, además del retiro de Yendrick Ruiz.

Si bien es cierto, han llegado Jurguens Montenegro y Joshua Navarro, tiene la posibilidad de contratar a dos extranjeros.

“Siempre hemos tenido paciencia, hay cosas que el fútbol mexicano arroja al final y se ofrecen jugadores importantes, pero no es cualquier mexicano el que llega a Herediano, en un 90 por ciento, tengo tres equipos que son con los que mejor me ha ido”, expresó el mandamás floresense.

Jafet fue claro, nada de Joel, eso sí, si el manudo finiquita el contrato, el Team podría mostrar interés, mientras tanto, Herediano está quieto en primera, atento al desarrollo de las acciones.