Jafet Soto fue tajante sobre cómo manejarán polémicas con Fernán Faerron

Fernán Faerron se fue expulsado este sábado ante Sporting

Jafet Soto cambió el enfoque a la expulsión recibida este sábado del defensor florense Fernán Faerron, a quien le pidió más calma y concentración para no verse en polémicas durante los partidos.

Durante la transmisión del juego, se vio como el técnico florense se enojó mucho con el réferi Pedro Navarro por mostrarle la roja a su pupilo, pero en conferencia de prensa, después de posiblemente ver la acción y analizarla, más bien afirmó que hablarán con el jugador y no recriminó nada al árbitro.

Soto sí considera que con Fernán hacen más bulla de la cuenta y medios de comunicación y aficionados no lo miden igual que a otros jugadores.

“Primero, a mi afición le digo que nosotros lo vamos a controlar a él, nosotros no somos de señalar, somos de ayudarnos a mejorar y creo que es un gran jugador que tiene que mejorar ciertas cosas que indudablemente las vamos a corregir.

“Creo que un sector de ustedes (prensa) se ensaña mucho con él y me parece no lo hacen con otros como deberían de hacerlo. Lo hacen parcialmente porque estuvo en Alajuela, porque no salió bien de Alajuela y como algunos de ustedes son liguistas se ensañan. Los jugadores creen que los medios son amigos de ellos o de los periodistas y entonces hacen el boom más grande”, dijo.

Para Soto hay muchas cosas que dicen sobre Fernán que no se pueden asegurar o comprobar, que le tiran más muertos de la cuenta.

“Indudablemente no vamos defender lo que se ve, las que son comprobables les doy las razón, pero también él va a tener que responderle a sus compañeros, creo que lo peor que puede tener un futbolista es tener una deuda con un vestidor y en este caso lo vamos a apoyar”, dijo.

Este sábado, la afición rojiamarilla le recriminó a Faerron por la roja, le decían que se concentre más y dejara de meterse en broncas.

“La afición para nosotros es sumamente importante y en estos diez años que va a cumplir Fuerza Herediana, siempre ha creído en nuestras decisiones y le garantizo a mi afición que esta no será la excepción, que tenemos un gran jugador por mucho tiempo. Lo vamos a mejorar en muchas situaciones a que crezca y nos aporte mucho más”, agregó.