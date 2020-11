Hemos tenido cualquier cantidad de cuidados, pero nos tocó a muchos en el equipo. No sentía nada, hasta que recibí una llamada del doctor de Santos (Rafael Arias, el presidente del club) al que le agradezco. Él me hizo una recomendación que marcó una diferencia gigante, me dijo que me comprara un oxímetro (mide niveles de saturación de oxígeno en sangre) y allí pudimos ver las deficiencias. Pero no sentía nada, sinceramente no sentía nada, pero uno se dio cuenta luego.