Jafet Soto no esconde los motivos de la salida de Marcel Hernández del Herediano

Jafet Soto afirma que dejaron ir a Marcel Hernández por un favor personal. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Jafet Soto, presidente del Herediano, habló de manera directa y sincera sobre la salida de Marcel Hernández del club y los motivos por los que los dejó de forma repentina.

En entrevista con el periodista Yashin Quesada, la cabeza rojiamarilla explicó cómo se dieron las cosas y por qué dejaron irse al cubano sin ninguna traba.

Para Soto, la salida se da para ayudar al jugador y honrarle una posiblidad que este considera que puede ser muy buena en el extranjero.

“Cuando uno tiene un jugador como Marcel con quien de los últimos cuatro torneos, ganamos tres en los que fue determinante y quien abrió su campo de acción empresarial en El Salvador y tuvo una gran cercanía con el equipo, se consideran cosas”

“El presidente del equipo (Inter Santa Tecla) nos llamó el 4 o 5 de julio, por ahí, nos hizo una oferta, nosotros hablamos con Marcel y yo le dije a él que no la íbamos a aceptar y le pregunté que cómo se sentía. Lo que tengo entendido ahora es que para Marcel es muy atractivo ir a El Salvador y lo que hicimos fue ayudarle para que continúe su carrera”, dijo.

Jafet afirmó que Marcel tuvo muchas dudas antes de decirle que quería marcharse y que la situación para el jugador no fue nada fácil, pero lo hizo de una vez porque el mercado de pases en El Salvador cierra el 15 de agosto.

“Lo pensó y lo pensó hasta que decidió decirnos ayer en la tarde, él nos lo pidió como un gran favor y como no devolverle un gran favor a tantos que nos ha concedido en cuatro torneos”, comentó.

El dirigente afirmó que Hernández incluso lloró al decirles que se marchaba y afirmó que es el único motivo que él maneja.

“La parte económica representa algo muy bueno, estaba muy dolido por irse, pero que ya eran sus últimos años de carrera y quiere aprovecharlos. Yo no lo sé, porque no me toca, pero sí sé que la primera vez que nos contactaron el equipo estaba hasta dispuesto a pagar por él”.

“No ha sido fácil, Marcel ha llorado mucho, acá estuvo, lo abrazamos y está dolido. Cuando llegó al club yo le dije, te vas a terminar yendo herediano y creo que los sentimientos de él hoy reflejan lo que realmente siente”.

“No quiero profundizar más porque no me toca a mí, es la vida privada de Marcel, nosotros le hemos apoyado, nos hubiera gustado que se quedara, pero entendemos que tenemos un presupuesto y no nos vamos a salir de eso, es lo que siempre hemos hecho”.

Soto cerró diciendo que no sabe si firmara con el Santa Tecla, pues ya es algo que Marcel está manejando por su cuenta.